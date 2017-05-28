Car hits four children near Portage Lakes, killing two

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Beacon Journal staff report

Published: May 28, 2017 - 11:09 PM | Updated: May 28, 2017 - 11:50 PM

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