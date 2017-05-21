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Education

Career paths as diverse as North students as Akron high schools begin college and career academies model

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: May 21, 2017 - 07:31 PM | Updated: May 21, 2017 - 10:34 PM
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North High School freshmen (from left) Angela Morales-Perez, Soma Ya, and Surakchhya Subba are excited about being in the first class to participate in the Akron Public Schools' first College and Career Academy at North High School in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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