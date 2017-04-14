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Carjacking in Bath Township linked to two others in Independence and Cleveland

Beacon Journal staff report

Published: April 14, 2017 - 08:50 AM

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