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Cash mob customers load up on produce, other goods at Hattie’s Food Hub

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: February 11, 2017 - 06:43 PM
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William and Hannah Troyer of West Hill shop during the cash mob on Saturday at Hattie's Food Hub in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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