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Cavaliers

Cavaliers fandom rooted in family at Ellet watch party

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: June 1, 2017 - 09:57 PM | Updated: June 2, 2017 - 12:39 PM
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Nikki Taylor (left) looks on as Game 1 of the NBA Finals gets ready to start. The Cleveland Cavaliers vs Golden State game was projected on a screen for family and friends for a watch party on Thursday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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