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Cavaliers take extra security precautions for Game 4 following Manchester explosion

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 23, 2017 - 06:04 PM | Updated: May 23, 2017 - 07:51 PM
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Security checks a purse outside the Cavs fan festival prior to Game 4 of the NBA Eastern Conference Finals between the Cleveland Cavaliers and Boston Celtics on Tuesday, at Quicken Loans Arena in Cleveland. Security has heightened after last night's deadly blast at the Ariana Grande concert in England.(Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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