All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers take extra security precautions for Game 4 following Manchester explosion

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 23, 2017 - 06:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Security checks a purse outside the Cavs fan festival prior to Game 4 of the NBA Eastern Conference Finals between the Cleveland Cavaliers and Boston Celtics on Tuesday, at Quicken Loans Arena in Cleveland. Security has heightened after last night's deadly blast at the Ariana Grande concert in England.(Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

uk24cut_01 Kirsty Wigglesworth - AP
Warning of ‘imminent’ attack, Britain raises threat level - 11:32 PM

MANCHESTER, England: As officials hunted for accomplices of a suicide bomber and Britain’s prime minister warned another attack could be “imminent,” thousands of people poured into the streets of Manchester in a defiant vigil Tuesday for victims of a blast at a pop concert — the latest apparent target of Islamic extremists seeking to rattle life in the West.

fire24cut_03
Investigators charge neighbor with murder and arson in Akron fire that killed family of seven - 11:32 PM
security24cut_01
Cavaliers take extra security precautions for Game 4 following Manchester explosion - 11:32 PM
sludge24cut_01
City working on plan to stop toxic algal blooms in Akron drinking water - 9:51 PM
Regional news briefs — May 24, 2017 - 11:03 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next