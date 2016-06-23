Cavs million-person parade crowd is one for the record books. Sixth largest sports celebration — ever

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2hvYS4gRGlkIENsZXZlbGFuZCBqdXN0IGhvc3QgdGhlIHNpeHRoLWxhcmdlc3Qgc3BvcnRz
IGNlbGVicmF0aW9uIGluIHJlY29yZGVkIGhpc3Rvcnk/PC9wPjxwPkl0IHN1cmUgZGlkLCBhY2Nv
cmRpbmcgdG8gYSBXaWtpcGVkaWEgbGlzdCBvZiAmIzgyMjA7bGFyZ2VzdCBwZWFjZWZ1bCBnYXRo
ZXJpbmdzJiM4MjIxOyBpbiB0aGUgd29ybGQuPC9wPjxwPk5vdCBnb29kIGVub3VnaD8gWW91IHNh
eSB5b3Ugd2FudCB0byBiZSBOby4gMSBpbiB0aGUgd29ybGQ/PC9wPjxwPk9LOiBUaGUgMSBtaWxs
aW9uIHBlb3BsZSB3aG8gZmlsbGVkIHRoZSBzdHJlZXRzIFdlZG5lc2RheSB0byBjaGVlciB0aGUg
MjAxNiBOQkEgY2hhbXBpb24gQ2xldmVsYW5kIENhdmFsaWVycyBpcyB0aGUgbGFyZ2VzdCBjcm93
ZCB0byBldmVyIHVuaXRlIGJlaGluZCBhIGJhc2tldGJhbGwgdGVhbS48L3A+PHA+VGhlIG9ubGlu
ZSBlbmN5Y2xvcGVkaWEgaXMgd3JpdHRlbiBjb2xsYWJvcmF0aXZlbHkgYnkgdGhlIHZvbHVudGVl
cnMgd2hvIHVzZSBpdCBzbyB0aGVyZSBpcyBhbHdheXMgcm9vbSBmb3IgZXJyb3IuIChJbmRlZWQs
IGFzIG9mIFRodXJzZGF5LCB0aGUgdm9sdW50ZWVycyBoYWQgeWV0IHRvIHJldmlzZSBDbGV2ZWxh
bmQmIzgyMTc7cyBjcm93ZCBudW1iZXIgZG93biBmcm9tIHRoZSBoeXBlcmJvbGljIDEuMyBtaWxs
aW9uIGVzdGltYXRlIGJlaW5nIHRvc3NlZCBhYm91dCBlYXJsaWVyIGluIHRoZSBkYXkuKSA8L3A+
PHA+U3RpbGwsIHRoZSBsaXN0ICYjODIxMjsgc3BlY2lmaWNhbGx5IGZvciBzaW5nbGUtZGF5LCBz
aW5nbGUtbG9jYXRpb24gZXZlbnRzICYjODIxMjsgc2VlbXMgcHJldHR5IGluY2x1c2l2ZS4gVGhl
cmUgYXJlIHJlY29yZGVkIGNyb3dkIGVzdGltYXRlcyBmb3IgcmVsaWdpb3VzIHBpbGdyaW1hZ2Vz
LCBwYXBhbCB2aXNpdHMsIHJveWFsIGNvcm9uYXRpb25zLCBwcmVzaWRlbnRpYWwgaW5hdWd1cmF0
aW9ucywgZnVuZXJhbHMsIGFudGktd2FyIGRlbW9uc3RyYXRpb25zIGFuZCBtdXNpYyBmZXN0aXZh
bHMgb24gYWxtb3N0IGV2ZXJ5IGNvbnRpbmVudC48L3A+PHA+VGhlIHNwb3J0cyBldmVudCByYW5r
aW5nIGhpZ2hlc3Qgb24gdGhlIGxpc3QgaGFwcGVuZWQgT2N0LiAzMCwgMjAwNCwgd2hlbiBhbiBl
c3RpbWF0ZWQgMyBtaWxsaW9uIHBlb3BsZSBhdHRlbmRlZCBhIHBhcmFkZSBpbiBCb3N0b24gdG8g
Y2VsZWJyYXRlIHRoZSBSZWQgU294JiM4MjE3O3MgV29ybGQgU2VyaWVzIHZpY3RvcnkuIEFzIHdp
dGggQ2xldmVsYW5kLCB0aGUgZXhjZXNzaXZlIGpveSBjYW4gYmUgbGlua2VkIHRvIHRoZSBlbmQg
b2YgYSBkcm91Z2h0OiBJdCBoYWQgYmVlbiA4NiB5ZWFycyBzaW5jZSB0aGUgUmVkIFNveCBoYWQg
d29uIHRoZSBjaGFtcGlvbnNoaXAsIGVuZGluZyB0aGUgaW5mYW1vdXMgQ3Vyc2Ugb2YgdGhlIEJh
bWJpbm8uPC9wPjxwPkluIENsZXZlbGFuZCYjODIxNztzIGNhc2UsIHRoZSBOQkEgdGl0bGUgJiM4
MjEyOyBicm91Z2h0IGhvbWUgYnkgdGhlIHRlYW0gbGVkIGJ5IEFrcm9uaXRlIExlQnJvbiBKYW1l
cyAmIzgyMTI7IGlzIHRoZSBmaXJzdCBuYXRpb25hbCBjaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gNTIgeWVhcnMg
Zm9yIGEgY2l0eSB0aGF0IGhhcyByZXBlYXRlZGx5IHdhdGNoZWQgaXRzIENhdnMsIEJyb3ducyBh
bmQgSW5kaWFucyBmYWxsIHNob3J0LjwvcD48cD5OZXh0IGluIHRoZSBzcG9ydHMgY2F0ZWdvcnkg
YXJlIHRocmVlIHBhcmFkZXMgd2l0aCBhbiBlc3RpbWF0ZWQgMiBtaWxsaW9uIHBlb3BsZSBpbiBh
dHRlbmRhbmNlOiAyMDEzIGluIENoaWNhZ28gZm9yIHRoZSBTdGFubGV5IEN1cCBjaGFtcGlvbiBD
aGljYWdvIEJsYWNraGF3a3M7IDE5NzQgaW4gUGhpbGFkZWxwaGlhIGZvciB0aGUgU3RhbmxleSBD
dXAgY2hhbXBpb24gUGhpbGFkZWxwaGlhIEZseWVyczsgYW5kIDIwMTAgaW4gTWFkcmlkLCBTcGFp
biwgYWZ0ZXIgdGhlIG5hdGlvbmFsIGZvb3RiYWxsIHRlYW0gd29uIHRoZSBGSUZBIFdvcmxkIEN1
cC48L3A+PHA+SW4gMjAwNSwgYWJvdXQgMS43NSBtaWxsaW9uIHBlb3BsZSBhdHRlbmRlZCBhIHBh
cmFkZSBpbiBDaGljYWdvIGZvciB0aGUgMjAwNSBXb3JsZCBTZXJpZXMgY2hhbXAgV2hpdGUgU294
LjwvcD48cD5TbyB0aGF0IHB1dHMgQ2xldmVsYW5kIGF0IE5vLiA2LiBXaGlsZSB0aGUgcmVnaW9u
JiM4MjE3O3MgcGFydHkgd2FzIHN0aWxsIHVuZGVyd2F5LCBzb21lIFdpa2lwZWRpYSB2b2x1bnRl
ZXIgYWRkZWQgaXQgdG8gdGhlIGxpc3QuPC9wPjxwPlRoZXJlIGFyZSBubyBvdGhlciBzcG9ydHMg
Z2F0aGVyaW5ncyBub3RlZC4gVGhlIGxpc3QgcmVxdWlyZXMgcGFydGljaXBhdGlvbiBvZiBhdCBs
ZWFzdCAxIG1pbGxpb24uPC9wPjxwPkFuZCBpZiB5b3UmIzgyMTc7bGwgc2V0dGxlIGZvciBOby4g
MiwgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhbm90aGVyIHdheSBvZiBsb29raW5nIGF0IE5vcnRoZWFzdCBPaGlv
JiM4MjE3O3MgaGlzdG9yaWMgdHVybm91dC4gIENvbnNpZGVyIHRoZSBVLlMuIENlbnN1cyAmIzgy
MjA7bWV0cm9wb2xpdGFuIHN0YXRpc3RpY2FsIGFyZWEmIzgyMjE7IHBvcHVsYXRpb24gb2YgQ2xl
dmVsYW5kICgyLDA3NywyNDApIGNvbXBhcmVkIHRvIEJvc3RvbiAoNCw3MzIsMTYxKSwgUGhpbGFk
ZWxwaGlhICg1LDc3Miw5NDcpLCBDaGljYWdvICg5LDU1NCw1OTgpIGFuZCB0aGUgb2ZmaWNpYWwg
JiM4MjIwO01hZHJpZCBNZXRyb3BvbGl0YW4gQXJlYSYjODIyMTsgcG9wdWxhdGlvbiAoNiwzMjEs
Mzk4Lik8L3A+PHA+Qm9zdG9uIGlzIHN0aWxsIHRvcHMgaW4gdGVybXMgb2YgYXR0ZW5kYW5jZSBw
ZXIgY2FwaXRhLCB3aXRoIGl0cyBSZWQgU294IGNyb3dkIGVxdWFsIHRvIGFsbW9zdCB0d28tdGhp
cmRzIG9mIHRoZSByZWdpb24mIzgyMTc7cyBwb3B1bGF0aW9uLjwvcD48cD5CdXQgQ2xldmVsYW5k
IHdvdWxkIGVhc2lseSBiZSBuZXh0LCB3aXRoIGEgY3Jvd2QgZXF1YWwgdG8gNDggcGVyY2VudCBv
ZiBpdHMgcG9wdWxhdGlvbi4gVGhlIG90aGVyIGNlbGVicmF0aW9ucyBmYWxsIGJlbG93IHRoZSAz
NSBwZXJjZW50IG1hcmsuPC9wPjxwPlBhdWxhIFNjaGxlaXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMw
LTk5Ni0zNzQxIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpwc2NobGVpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bSI+cHNjaGxlaXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.