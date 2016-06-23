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Cavs million-person parade crowd is one for the record books. Sixth largest sports celebration — ever

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 23, 2016 - 03:15 PM | Updated: June 24, 2016 - 03:25 PM
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Cleveland Cavaliers fans gather to watch a parade celebrating the Cavaliers' NBA Championship in downtown Cleveland, Wednesday. The Cavaliers made history by overcoming a 3-1 deficit to beat the Golden State Warriors in the NBA Finals and end the city's 52-year drought without a professional sports championship. (AP Photo/Tom Withers)

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