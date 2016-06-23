All CATEGORIES
☰ Menu

Cavs million-person parade crowd is one for the record books. Sixth largest sports celebration — ever

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 23, 2016 - 03:15 PM | Updated: June 24, 2016 - 03:25 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers fans gather to watch a parade celebrating the Cavaliers' NBA Championship in downtown Cleveland, Wednesday. The Cavaliers made history by overcoming a 3-1 deficit to beat the Golden State Warriors in the NBA Finals and end the city's 52-year drought without a professional sports championship. (AP Photo/Tom Withers)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

LeBron, J.R. Smith join Clinton on Cleveland campaign stop - 8:46 PM

CLEVELAND: Two days before the general election, Hillary Clinton made another stop in Cleveland and was joined by Cavs star and Akron native LeBron James.

hist07cut_01
Local history: Too-close-to-call 1966 commissioner’s race is worth recounting - 8:01 PM
odage06cut_5
Addiction starts young but reaches peak in addicts’ mid-20s and early 30s, experts say
Bob Dyer: Now these guys are fans!
Election Day near, Americans weigh divide, look for healing
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next