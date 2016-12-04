All CATEGORIES
☰ Menu

FOUR DEAD IN AKRON FIRE

Celebration Church holds vigil for four of its members lost in Akron house fire

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: December 4, 2016 - 10:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Members of the Akron community pray for healing Sunday at Celebration Church after a family of four was killed Saturday in an East Tallmadge Avenue house fire. The family had attended the North Hill church for several years. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

hoch05cut PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron Councilman Bob Hoch indicted on conflict of interest charges

Akron Councilman Bob Hoch was indicted by a Summit County grand jury on conflict of interest charges Thursday.

Fake news story about Clinton sex ring led gunman to pizza shop, police say
goodnews05_humanesoc
Good News — Dec. 5
vigil05cut_06
Celebration Church holds vigil for four of its members lost in Akron house fire
Man dead following officer-involved shooting in Hudson
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next