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Education

Character counts in Griffin Nation: New banners line Copley Road showing off Buchtel high’s promising seniors

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 1, 2017 - 09:50 PM
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Diana Autry, Buchtel PTA President, holds up a sign encouraging fellow Buchtel Griffins to honk on Copley Road in Akron Saturday. Banners of Buchtel students who are considered community role models were put up along Copley Road in front of the high school. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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