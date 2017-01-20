Charges filed in Akron crash that killed 17-year-old in December

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST046IFBvbGljZSBoYXZlIGNoYXJnZWQgYSA1MC15ZWFyLW9sZCBtYW4gd2l0aCBiZWlu
ZyBkcnVuayB3aGVuIGhlIGNhdXNlZCBhIGNyYXNoIHRoYXQgbGVmdCBhIHRlZW5hZ2VyIGRlYWQg
dHdvIGRheXMgYmVmb3JlIENocmlzdG1hcy48L3A+PHA+Sm9obiBCaXJkIG9mIEFrcm9uIGlzIGNo
YXJnZWQgd2l0aCBhZ2dyYXZhdGVkIHZlaGljdWxhciBob21pY2lkZSwgdmVoaWN1bGFyIG1hbnNs
YXVnaHRlciwgYWdncmF2YXRlZCB2ZWhpY3VsYXIgYXNzYXVsdCwgb3BlcmF0aW5nIGEgdmVoaWNs
ZSB3aGlsZSBpbnRveGljYXRlZCwgc3BlZWRpbmcgYW5kIHJlY2tsZXNzIG9wZXJhdGlvbi4gSGUg
YXBwZWFyZWQgd2l0aCBhIGxhd3llciBpbiBBa3JvbiBNdW5pY2lwYWwgQ291cnQgb24gRnJpZGF5
IG1vcm5pbmcuPC9wPjxwPkJpcmQgaXMgYWNjdXNlZCBvZiBjYXVzaW5nIGEgY3Jhc2ggb24gRGVj
LiAyMyBhdCBOb3J0aCBQb3J0YWdlIFBhdGggYW5kIFN1bm55c2lkZSBBdmVudWUuIEF0IGFib3V0
IDc6MzAgcC5tLiwgQmlyZCB3YXMgZHJpdmluZyBhIDIwMTUgSmVlcCBDaGVyb2tlZSB3aGVuIGhl
IGFsbGVnZWRseSBzbGFtbWVkIGludG8gdGhlIHJlYXIgcGFzc2VuZ2VyIHNpZGUgb2YgYSAyMDE0
IEF1ZGkgd2hvc2UgZHJpdmVyIHdhcyBhdHRlbXB0aW5nIHRvIG1ha2UgYSB0dXJuLiBUaGUgQXVk
aSBzcHVuIGFyb3VuZCBhbmQgc3RydWNrIGEgdXRpbGl0eSBwb2xlLCBjYXVzaW5nIGluanVyeSB0
byBldmVyeSBwZXJzb24gaW52b2x2ZWQgaW4gdGhlIGNyYXNoLjwvcD48cD5Nb3N0IHNpZ25pZmlj
YW50IG9mIHRoZSBpbmp1cmllcyB3ZXJlIHRob3NlIHRvIDE3LXllYXItb2xkIEdyYW50IFdpbHNv
biBvZiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyB3aG8gZGllZC48L3A+PHA+VGhlIGNyYXNoIHJlbWFpbnMgdW5k
ZXIgaW52ZXN0aWdhdGlvbi4gUG9saWNlIHNhaWQgdGhleSYjODIxNztyZSB2ZXJ5IGNvbmZpZGVu
dCBzcGVlZCBhbmQgYWxjb2hvbCB3ZXJlIGludm9sdmVkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.