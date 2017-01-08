Charity events: Pizza Oven Charities in Canton; plan ahead

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhpcyBXZWVrPC9wPjxwPkZyaWRheTwvcD48cD5QaXp6YSBPdmVuIENoYXJpdGllcyAmIzgy
MTI7NyBwLm0uIGF0IHRoZSBDYW50b24gQ2l2aWMgQ2VudGVyLCAxMTAxIE1hcmtldCBBdmUuIE4u
LCBDYW50b24uIFBpenphIGFuZCBkYW5jaW5nIHRvIG11c2ljIGJ5IEppbW15ICZhbXA7IFRoZSBT
b3VsIEJsYXplcnMgYW5kIExhIEZsYXZvdXIuJiMxNjA7UHJvY2VlZHMgcHJvdmlkZSBzaG9lcywg
Y29hdHMgYW5kIGNsb3RoaW5nIGZvciBuZWVkeSBzY2hvb2xjaGlsZHJlbi4mIzE2MDskMzAsIHRp
Y2tldHMgYXZhaWxhYmxlIGF0IFBhcGEgQmVhciYjODIxNztzIFJlc3RhdXJhbnQgYW5kIGFsbCBQ
aXp6YSBPdmVuIGxvY2F0aW9ucy4gMzMwLTQ5NC0wODg2LjwvcD48cD5QbGFuIEFoZWFkPC9wPjxw
PlRoZSBBcmMgb2YgT2hpbyBHcmFwZSBQb3NzaWJpbGl0aWVzICYjODIxMjsgNjozMCBwLm0uIEph
bi4gMTkgYXQgdGhlIENhbnRvbiBDaXZpYyBDZW50ZXIgTWNLaW5sZXkgUm9vbSwgMTEwMSBNYXJr
ZXQgQXZlLiBOLiwgQ2FudG9uLiBXaW5lIHRhc3RpbmcgYW5kIGF1Y3Rpb24gdG8gYmVuZWZpdCB0
aG9zZSB3aXRoIGRldmVsb3BtZW50YWwgZGlzYWJpbGl0aWVzLiAkNTAsICQ3NSBwbGF0aW51bS4g
MzMwLTQ5Mi01MjI1LjwvcD48cD5QZXJzb25hbCBGYW1pbHkgQ291bnNlbGluZyBTZXJ2aWNlcyBN
YXNxdWVyYWRlIEJhbGwgJiM4MjEyOyA1OjMwIHAubS4gSmFuLiAyMSBhdCB0aGUgVW5pb24gQ291
bnRyeSBDbHViLCAxMDAwIE4uIEJlbGx2aWV3IEF2ZS4sIERvdmVyLiBEaW5uZXIsIG11c2ljIGJ5
IE1vYmlsZSBKYW1zLCByYWZmbGVzLCBhdWN0aW9uIGJhc2tldHMgYW5kIHNlbGZpZSBib290aC4g
UHJvY2VlZHMgc3VwcG9ydCBmYW1pbGllcyBhbmQgY2hpbGRyZW4gZmFjaW5nIGFidXNlLCBtZW50
YWwgaWxsbmVzcywgbWF0ZXJuYWwgZGVwcmVzc2lvbiwgYWRkaWN0aW9uIGFuZCByZWNvdmVyeS4g
JDc1LiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnBlcnNvbmFsLWZhbWlseS1jb3Vuc2VsaW5nLmNvbSIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5wZXJzb25hbC1mYW1pbHktY291bnNlbGluZy5jb208L2E+IG9y
IDMzMC0zNDMtODE3MS4gPC9wPjxwPk5pZ2h0IG9mIE11c2ljICYjODIxMjsgNiBwLm0uIEphbi4g
MjcgYXQgVG9kYXJvJiM4MjE3O3MgUGFydHkgQ2VudGVyLCAxODIwIEFrcm9uLVBlbmluc3VsYSBS
b2FkLCBBa3Jvbi4gUGVyZm9ybWFuY2VzLCBkaW5uZXIsIGNvY2t0YWlscyBhbmQgc2lsZW50IGF1
Y3Rpb24gdG8gYmVuZWZpdCBFVEMgSGVpZCYjODIxNztzIFNjaG9vbCBvZiBNdXNpY2FsIEFydHMu
ICQ3NS4gQ29udGFjdCBUYW1teSBXaGl0ZWhvdXNlIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzp0YW1teXdo
aXRlaG91c2VAcm9hZHJ1bm5lci5jb20iPnRhbW15d2hpdGVob3VzZUByb2FkcnVubmVyLmNvbTwv
YT4gb3IgMzMwLTcxNS03NzMyLjwvcD48cD5Qb2xhciBCZWFyIEp1bXAgYW5kIDVLIFJ1bi9XYWxr
ICYjODIxMjsgSmFuLiAyOCBhdCB0aGUgYmVhY2ggKGNvcm5lciBvZiBCZWFjaHNpZGUgYW5kIExv
bmdhY3JlKSBpbiBDaGlwcGV3YSBMYWtlLiAxMCBhLm0uIHJlZ2lzdHJhdGlvbiwgNUsgYXQgbm9v
biBmb2xsb3dlZCBieSB0aGUgUG9sYXIgQmVhciBKdW1wIGF0IDE6MTUgcC5tLiBTcG9uc29yZWQg
YnkgQ2hpcHBld2EgTGFrZSBMaW9ucyB0byBiZW5lZml0IGZvdXIgY2hhcml0aWVzLiAkMzAuIDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2hpcHBld2FsYWtlbGlvbnMuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3LmNoaXBwZXdhbGFrZWxpb25zLmNvbTwvYT4uICA8L3A+PHA+V2VzdGVybiBSZXNlcnZlIEhp
c3RvcmljYWwgU29jaWV0eTogU29tZXdoZXJlIGluIFRpbWUgJiM4MjEyOyBKYW4uIDI5IGF0IHRo
ZSBDbGV2ZWxhbmQgSGlzdG9yeSBDZW50ZXIsIDEwODI1IEVhc3QgQmx2ZC4sIENsZXZlbGFuZC4g
Q2hlZiB0YXN0aW5ncywgbGliYXRpb25zIGFuZCBjYWtlLiBEYW5jaW5nLCByZS1lbmFjdG9ycywg
Y2Fyb3VzZWwgcmlkZXMsIGthcmFva2UsIGZvcnR1bmUgdGVsbGluZywgY29zdHVtZSBjb250ZXN0
cyBhbmQgbW9yZS4gNiBwLm0uIEJpcnRoZGF5IEJ1ZGRpZXMgJDE1MDsgVklQICQxMjU7IDcgcC5t
LiBQYXJ0aWVycyAkNzU7IDk6MzAgcC5tLiBOaWdodCBPd2xzICQzNS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy53cmhzLm9yZy9nZXQtaW52b2x2ZWQvc29tZXdoZXJlLWluLXRpbWUtZXZlbnQiIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj53d3cud3Jocy5vcmcvZ2V0LWludm9sdmVkL3NvbWV3aGVyZS1pbi10aW1lLWV2
ZW50PC9hPi4gPC9wPjxwPlRvYXN0IHRvIEh1ZHNvbiAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiBGZWIuIDMg
YXQgdGhlIE11cmRvdWdoIEF0aGxldGljIENlbnRlciwgV2VzdGVybiBSZXNlcnZlIEFjYWRlbXku
IEhvcnMgZCYjODIxNztvdWV2cmVzLCBwYXN0YSBhbmQgY2FydmluZyBzdGF0aW9ucywgd2luZSBh
bmQgYmVlciwgc2lsZW50IGF1Y3Rpb24gdG8gYmVuZWZpdCBIdWRzb24gQ29tbXVuaXR5IEZvdW5k
YXRpb24gYW5kIEh1ZHNvbiBDb21tdW5pdHkgRmlyc3QuICQ4NS0kMjUwLiAzMzAtNjU1LTM1ODAs
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYmlkcGFsLm5ldC90b2FzdDIwMTciIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cuYmlkcGFsLm5ldC90b2FzdDIwMTc8L2E+LjwvcD48cD5Ba3JvbiBCYXIgRm91bmRhdGlv
biAmIzgyMjA7QWxsIFRoYXQgSmF6eiEmIzgyMjE7ICYjODIxMjsgNiBwLm0uIEZlYi4gNCBhdCBI
aWx0b24gQWtyb24vRmFpcmxhd24sIDMxODAgVy4gTWFya2V0IFN0LiBEaW5uZXIsIGNvY2t0YWls
cywgc2lsZW50IGF1Y3Rpb24sIG11c2ljIGJ5IEphY2sgU2NoYW50eiBKYXp6IFF1YXJ0ZXQuIEJl
bmVmaXRzIGdyYW50IGFuZCBzY2hvbGFyc2hpcCBpbml0aWF0aXZlcyBvZiB0aGUgZm91bmRhdGlv
bi4gJDEyNSwgJDc1IGxhdyBzdHVkZW50cyBhbmQgbmV3IGxhd3llcnMuIERlYWRsaW5lIEphbi4g
MzEuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25iYXIub3JnL25ld3MiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cuYWtyb25iYXIub3JnL25ld3M8L2E+IG9yIGNvbnRhY3QgQWx5c3NhIEdpZXNlY2sgYXQg
MzMwLTQzNi0wMTAzIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkZXZlbG9wbWVudEBha3JvbmJhci5vcmci
PmRldmVsb3BtZW50QGFrcm9uYmFyLm9yZzwvYT4uPC9wPjxwPkdpcmwgU2V0IEZyZWUgQmxhY2sg
VGllIEdhbGE6IEEgTmlnaHQgVW5kZXIgdGhlIExpZ2h0cyAmIzgyMTI7IDU6MzAtMTAgcC5tLiBG
ZWIuIDQgYXQgdGhlIEFrcm9uIEFydCBNdXNldW0sIDEgUy4gSGlnaCBTdC4sIEFrcm9uLiBTaWxl
bnQgYW5kIGxpdmUgYXVjdGlvbiwgZmFzaGlvbiBzaG93LCBkaW5uZXIsIGxhbnRlcm4gcmVsZWFz
ZS4gJDE1MC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vZ2lybHNldGZyZWUvIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9naXJsc2V0ZnJlZS88L2E+LiAgPC9wPjxw
PlNlbmQgaW5mb3JtYXRpb24gYWJvdXQgc29jaWFsIGFuZCBjaGFyaXR5IGV2ZW50cyB0byBUaGUg
U2NlbmUsIGMvbyBMeW5uZSBTaGVyd2luLCBGZWF0dXJlcyBEZXBhcnRtZW50LCBBa3JvbiBCZWFj
b24gSm91cm5hbCwgUC5PLiBCb3ggNjQwLCBBa3JvbiwgT0ggNDQzMDkuIE9yIGVtYWlsIDxhIGhy
ZWY9Im1haWx0bzpsc2hlcndpbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bHNoZXJ3aW5AdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb208L2E+IHdpdGggJiM4MjE2OyYjODIxNjtUaGUgU2NlbmUmIzgyMTc7JiM4
MjE3OyBpbiB0aGUgc3ViamVjdCBsaW5lLiBFdmVudCBub3RpY2VzIHNob3VsZCBiZSBzZW50IGF0
IGxlYXN0IHR3byB3ZWVrcyBpbiBhZHZhbmNlLiBNZXJpdHMgb2YgYWxsIG9yZ2FuaXphdGlvbnMg
aGF2ZSBub3QgYmVlbiBpbnZlc3RpZ2F0ZWQgYnkgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLCBzbyBwb3Rl
bnRpYWwgZG9ub3JzIHNob3VsZCB2ZXJpZnkgdGhlIHdvcnRoaW5lc3Mgb2YgYSBjYXVzZSBiZWZv
cmUgY29tbWl0dGluZy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.