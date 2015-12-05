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Chelsea Schobert, younger daughter of couple killed in New Franklin slayings, sent back to prison for violating court orders

By Ed Meyer
Beacon Journal staff writer

Published: December 5, 2015 - 06:16 PM

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