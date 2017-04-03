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Child safety program grows a little more each year

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 3, 2017 - 07:52 PM | Updated: April 4, 2017 - 07:41 AM
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In this July 2014 file photo, Akron Fire Department firefighter Sierjie Lash shows children attending Akron Safety Town at Trinity United Church of Christ a yard stick telling the children they should be 3 ft. away from a stove in the kitchen in Akron. They are inside the Akron Fire Department's Safety House. The Akron Public Schools, Akron Police and Fire Departments, the United Way and other non-profit groups are supporting the effort. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file)


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