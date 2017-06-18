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Father’s Day

Children at Akron Zoo for Father’s Day tell us what kind of animal their dad is most like

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 18, 2017 - 10:08 PM | Updated: June 19, 2017 - 11:27 AM
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Regis Geisler of Mentor gives his daughter, Tia Geisler, a "bear hug" on Sunday at the Akron Zoo. In honor of Father's day, dads and grandfathers received free admission to the zoo. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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