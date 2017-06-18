All CATEGORIES
☰ Menu

Father’s Day

Children at Akron Zoo for Father’s Day tell us what kind of animal their dad is most like

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 18, 2017 - 10:08 PM | Updated: June 19, 2017 - 11:27 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Regis Geisler of Mentor gives his daughter, Tia Geisler, a "bear hug" on Sunday at the Akron Zoo. In honor of Father's day, dads and grandfathers received free admission to the zoo. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

pot20cut_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
A 10th medical marijuana company shops in Akron where leaders want to sell or lease land to growers

City leaders are recommending that public land be sold or leased as the number of companies looking to grow medical marijuana in Akron cracks double digits.

elletrace19cut_1
Youths charged with leaving racial epithets on Ellet High School door apologize through letter
celebrity20cut_1
Illness no barrier to busy Firestone High senior who has crooned with Jimmy Fallon, the Roots and more
Bob Dyer: Babby’s teams have fun
diversity20cut_01
Akron Civil Rights Commission takes form
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next