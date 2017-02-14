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Choral groups ring in Valentine’s Day with love notes

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 14, 2017 - 09:50 PM
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Karen Miller, 4, and her sister Jayma Miller, 2, and grandma Marilee Bailey applaud for the group Pitch Blend as they arrived a Singing Valentine at Albrecht Inc. office on Tuesday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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