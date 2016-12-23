Christmas Eve 1980 a happier time for Cleveland Browns fans

PHA+DQoJQ2hyaXN0bWFzIEV2ZSAyMDE2IGZpbmRzIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgQnJvd25zIG9uIHRo
ZSBicmluayBvZiBpbW1vcnRhbGl0eS48L3A+DQo8cD4NCglBdCAwLTE0LCB0aGUgQnJvd25zIGFy
ZSBqdXN0IHR3byBsb3NzZXMgYXdheSBmcm9tIGEgcGVyZmVjdGx5IGF3ZnVsIHNlYXNvbiDigJQg
YW5kIG9uZSBvZiB0aG9zZSBmaW5hbCBsdW1wcyBvZiBjb2FsIGluIGEgZmFu4oCZcyBzdG9ja2lu
ZyB3aWxsIGxpa2VseSBjb21lIFNhdHVyZGF5IGFmdGVybm9vbiBhdCBob21lIGFnYWluc3QgdGhl
IFNhbiBEaWVnbyBDaGFyZ2Vycy48L3A+DQo8cD4NCglJdCB3YXNu4oCZdCBhbHdheXMgdGhpcyBn
cmltIGF0IENocmlzdG1hc3RpbWUuPC9wPg0KPHA+DQoJWW91IGhhdmUgdG8gdHJhdmVsIGJhY2sg
bW9yZSB0aGFuIHRocmVlIGRlY2FkZXMgZm9yIHRoaXMgcGFydGljdWxhciB0YWxlIG9mIGEgdmVy
eSBtZXJyeSBDaHJpc3RtYXMgZm9yIEJyb3ducyBmYW5zLjwvcD4NCjxwPg0KCUZyZXNoIG9mZiBh
IGxhdGUtZ2FtZSBmaWVsZCBnb2FsIHdpbm5pbmcga2ljayBvZmYgRG9uIENvY2tyb2Z04oCZcyBm
b290IHRvIGRlZmVhdCB0aGUgQ2luY2lubmF0aSBCZW5nYWxzIGp1c3QgdGhyZWUgZGF5cyBlYXJs
aWVyLCBDaHJpc3RtYXMgRXZlIDE5ODAgZm91bmQgdGhlIEJyb3ducyB3aXRoIHRoZSB0ZWFt4oCZ
cyBmaXJzdCBkaXZpc2lvbiB0aXRsZSBpbiBuaW5lIHllYXJzIOKAlCB3aW5uaW5nIGEgZGl2aXNp
b25hbCB0aWVicmVha2VyIG92ZXIgdGhlIEhvdXN0b24gT2lsZXJzICh0b2RheeKAmXMgVGVubmVz
c2VlIFRpdGFucykuPC9wPg0KPGRpdiBjbGFzcz0iaW4tYXJ0aWNsZS1pbWFnZSByaWdodC1zaWRl
LWltYWdlIj4NCgk8aW1nIGFsdD0iSmVmZiBLaW56YmFjaCIgc3JjPSIvcG9sb3BvbHlfZnMvMS43
MzU1ODIuMTQ4MjUxNzk4MiEvaW1hZ2UvaW1hZ2UuanBnX2dlbi9kZXJpdmF0aXZlcy9sYW5kc2Nh
cGVfNTAwL2Nhcm9sMjQtMDEuanBnIiBzdHlsZT0ibWF4LWhlaWdodDozMjBweDt3aWR0aDphdXRv
O21hcmdpbjowcHggYXV0bzsiIC8+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNyZWRpdCI+DQoJCShQaGls
IE1hc3R1cnpvL0Frcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsKTwvZGl2Pg0KCTxkaXYgY2xhc3M9InBpYy1j
YXB0aW9uIj4NCgkJV09ORSBtb3JuaW5nIHJhZGlvIHBlcnNvbmFsaXR5IEplZmYgS2luemJhY2gg
Z2VzdHVyZXMgYXQgcGFydG5lciBFZCBFc3Bvc2l0byBkdXJpbmcgdGhlaXIgbW9ybmluZyBzaG93
IG9uIE1vbmRheSBpbiBBa3Jvbi48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPHA+DQoJSmVmZiBLaW56YmFjaCwg
d2hvIHdhcyBvbmUgb2YgdGhlIHRvcCByYWRpbyBwZXJzb25hbHRpZXMgaW4gYWxsIG9mIE5vcnRo
ZWFzdCBPaGlvIHRha2luZyByb29zdCBhdCB0aGUgdGltZSBhdCB0aGUgQnV6emFyZOKAmXMgV01N
UywgcmVtZW1iZXJzIGl0IHdlbGwuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIEthcmRpYWMgS2lkcyDigJQgc28g
bmFtZWQgZm9yIHRoZSB0ZWFt4oCZcyBsYXRlLWdhbWUgaGVyb2ljcyDigJQgd2VyZSB0aGUgdG9h
c3Qgb2YgdGhlIHRvd24uPC9wPg0KPHA+DQoJPGVtPlRoZSBUd2VsdmUgRGF5cyBPZiBBIENsZXZl
bGFuZCBCcm93biBDaHJpc3RtYXMsIDwvZW0+YSBub3ZlbHR5IGVhcndvcm0gc29uZyBieSB0aGUg
Z3JvdXAgRWxsaW90dCwgV2FsdGVyICZhbXA7IEJlbm5ldHQsIGRvbWluYXRlZCB0aGUgcmFkaW8g
YWlyd2F2ZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIHZpbnlsIHNpbmdsZSBzb2xkIG91dCBhcyBmYXN0IGFz
IGNvcGllcyBjb3VsZCBiZSBwcmVzc2VkLjwvcD4NCjxwPg0KCVNvIGl0IHdhcyB1cCB0byByYWRp
byBwZXJzb25hbGl0aWVzIGxpa2UgS2luemJhY2ggdG8gcGxheSB0aGUg4oCcaGVja+KAnSBvdXQg
b2YgdGhlIHNvbmcgdG8gc2F0aXNmeSBkZW1hbmQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2XigJlkIHBsYXkg
dGhlIHNvbmcsIHRoZW4gMTAgbWludXRlcyBsYXRlciBzb21lb25lIHdvdWxkIGNhbGwgaW4gYW5k
IGFzayB1cyB0byBwbGF5IGl0IGFnYWluLOKAnSBoZSByZWNhbGxlZC4g4oCcPGVtPlRoZSAxMiBE
YXlzIG9mIGEgQ2xldmVsYW5kIEJyb3duIENocmlzdG1hcyA8L2VtPndhcyB0aGUgcGVyZmVjdCBz
b25nIGF0IHRoZSBwZXJmZWN0IHRpbWUu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIHNvbmcgd2FzIGEgdGFr
ZW9mZiBvZiB0aGUgY2xhc3NpYyB0aGUgPGVtPlR3ZWx2ZSBEYXlzIG9mIENocmlzdG1hcywgPC9l
bT5idXQgaW4gdGhpcyBCcm93bnMtY2VudHJpYyB2ZXJzaW9uIGl0IGZlYXR1cmVkIHRoaW5ncyB0
aGVuLUJyb3ducyBvd25lciBBcnQgTW9kZWxsIGdhdmUgdG8gZmFucy48L3A+DQo8ZGl2IGNsYXNz
PSJpbi1hcnRpY2xlLWltYWdlIGxlZnQtc2lkZS1pbWFnZSI+DQoJPGltZyBhbHQ9IlRoZSByZWNv
cmQiIHNyYz0iL3BvbG9wb2x5X2ZzLzEuNzM1NTkxLjE0ODI1MTgwMjUhL2ltYWdlL2ltYWdlLmpw
Z19nZW4vZGVyaXZhdGl2ZXMvbGFuZHNjYXBlXzUwMC9jYXJvbDI0LTA2LmpwZyIgLz4NCgk8ZGl2
IGNsYXNzPSJwaWMtY2FwdGlvbiI+DQoJCUhvbGlkYXkgc2hvcHBlcnMgYmxpdHplZCByZWNvcmQg
c3RvcmVzIGluIERlY2VtYmVyIDE5ODAgZm9yIGEgc29uZyB0aGF0IHBhaWQgdHJpYnV0ZSB0byB0
aGUgQ2xldmVsYW5kIEJyb3ducy48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPHA+DQoJVGhlIGdpZnRzIHVuZGVy
IHRoZSB0cmVlIHRoYXQgc2Vhc29uIHJhbmdlZCBmcm9tIOKAnERvdWcgRGlla2VuIGJsb2NraW5n
4oCdIHRvIHRoZSDigJxLYXJkaWFjIEtpZHMgYS13aW5uaW5n4oCdIHRvIOKAnEJyaWFuIFNpcGUg
YS1wYXNzaW5nLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUFsbCB0aGlzIOKAnG9uIGEgW1NhbV0gUnV0aWdsaWFu
byBTdXBlciBCb3dsIFRlYW0u4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQnV0IENsZXZlbGFuZCBmYW5zIHdvdWxk
IGhhdmUgdG8gd2FpdCB1bnRpbCB0aGlzIHllYXIgZm9yIHRoZSBOQkHigJlzIENhdmFsaWVycyB0
byBmaW5hbGx5IGRlbGl2ZXIgYSBuYXRpb25hbCBjaGFtcGlvbnNoaXAgdG8gTm9ydGhlYXN0IE9o
aW87IHRoZSBPYWtsYW5kIFJhaWRlcnMgZGVmZWF0ZWQgdGhlIEJyb3ducyAxNC0xMiBpbiB0aGUg
QUZDIERpdmlzaW9uYWwgUGxheW9mZnMgb24gYSBwbGF5IHRoYXQg4oCUIGxpa2UgdGhlIHNvbmcg
4oCUIGxpdmVzIG9uIGluIENsZXZlbGFuZCBmb2xrbG9yZS48L3A+DQo8cD4NCglPbiBhIGJpdHRl
cmx5IGNvbGQgSmFuLiA0LCAxOTgxLCB0aGUgQnJvd25zIGRyZWFtIHNlYXNvbiBjYW1lIHRvIGEg
Y2xvc2UgaW4gdGhlIHdhbmluZyBtb21lbnRzIHdoZW4gaW5zdGVhZCBvZiBzZXR0aW5nIHVwIGZv
ciBhIGZpZWxkIGdvYWwgYXR0ZW1wdCwgUnV0aWdsaWFubyBzZW50IGluIHRoZSBwYXNzIHBsYXkg
4oCcUmVkIFJpZ2h0IDg44oCdIHRoYXQgZW5kZWQgd2l0aCBhIHdpbmQtd2hpcHBlZCB0aHJvdyBp
bnRlbmRlZCBmb3IgT3p6aWUgTmV3c29tZSBpbnRlcmNlcHRlZCBpbiB0aGUgZW5kIHpvbmUuPC9w
Pg0KPGRpdiBjbGFzcz0iaW4tYXJ0aWNsZS1pbWFnZSI+DQoJPGltZyBhbHQ9IlJlZCBSaWdodCA4
OCIgc3JjPSIvcG9sb3BvbHlfZnMvMS43MzU1ODcuMTQ4MjUxODAxMiEvaW1hZ2UvaW1hZ2UuanBn
X2dlbi9kZXJpdmF0aXZlcy9sYW5kc2NhcGVfNTAwL2Nhcm9sMjQtMDQuanBnIiAvPg0KCTxkaXYg
Y2xhc3M9InBpYy1jcmVkaXQiPg0KCQkoQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwgZmlsZSBwaG90byk8
L2Rpdj4NCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY2FwdGlvbiI+DQoJCVJhaWRlcnMgZGVmZW5kZXIgTWlr
ZSBEYXZpcycgaW50ZXJjZXB0aW9uIG9mIHRoaXMgQnJpYW4gU2lwZSBwYXNzLCBpbnRlbmRlZCBm
b3IgdGhlIEJyb3ducycgT3p6aWUgTmV3c29tZSAobGVmdCkgZHVyaW5nIHRoZWlyIEphbi4gNCwx
OTgxLCBwbGF5b2ZmIGdhbWUgc2h1dCBkb3duIHRoZSBoZWFydGJlYXQgb2YgdGhlIEthcmRpYWMg
S2lkcyBhbmQgYnJvdWdodCB0aGUgcGhyYXNlICZxdW90O1JlZCBSaWdodCA4OCZxdW90OyBpbnRv
IHRoZSBsb2NhbCBsZXhpY29uLjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8cD4NCglMaWtlIG1vc3QgQnJvd25z
IGZhbnMgc3RpbGwgYXJvdW5kIHdobyB3aXRuZXNzZWQgdGhlIHBsYXksIEtpbnpiYWNoIHN0aWxs
IGZlZWxzIHRoZSBoZWFydGFjaGUuPC9wPg0KPHA+DQoJSGUgc2FpZCB0aGVyZSB3YXMgc29tZXRo
aW5nIHNwZWNpYWwgYWJvdXQgdGhhdCB0ZWFtIGJleW9uZCB0aGUgd2lubmluZyByZWNvcmQgYmVj
YXVzZSBtYW55IG9mIHRoZSBwbGF5ZXJzIHdlcmUganVzdCDigJxzdGFuZCB1cOKAnSBndXlzIHdo
byB3ZXJlIG91dCBpbiB0aGUgY29tbXVuaXR5IGFuZCB3b3VsZCBmcmVxdWVudGx5IG1ha2UgYXBw
ZWFyYW5jZXMgb24gdGhlIHZhcmlvdXMgcmFkaW8gc2hvd3MgYW5kIGV2ZW4gYXQgYSBuaWdodGNs
dWIgdGhhdCBoZSBwYXJ0bHkgb3duZWQgaW4gdGhlIEZsYXRzIGF0IHRoZSB0aW1lLjwvcD4NCjxw
Pg0KCeKAnFRoZXJlIHdlcmUgc28gbWFueSBncmVhdCBwbGF5ZXJzLOKAnSBLaW56YmFjaCBzYWlk
LiDigJxUaGVyZSB3ZXJlIHNvIG1hbnkgZ3JlYXQgcGVyc29uYWxpdGllcywgdG9vLuKAnTwvcD4N
CjxwPg0KCU5vdyBydWxpbmcgb3ZlciB0aGUgbW9ybmluZyBhaXJ3YXZlcyBhdCBBa3JvbuKAmXMg
V09ORSwgS2luemJhY2ggc2FpZCwgaGUgY2Fu4oCZdCB0aGluayBvZiBhbm90aGVyIE5vcnRoZWFz
dCBPaGlvLWNlbnRyaWMgc29uZyDigJQgQ2hyaXN0bWFzIG9yIG90aGVyd2lzZSDigJQgdGhhdCB3
YXMgYXMgYmlnIGFuZCBhcyBwb3B1bGFyIGFzIFRoZSAxMiBEYXlzIG9mIGEgQ2xldmVsYW5kIEJy
b3duIENocmlzdG1hcy48L3A+DQo8cD4NCgk8aWZyYW1lIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0iIiBmcmFt
ZWJvcmRlcj0iMCIgaGVpZ2h0PSIzMzgiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1i
ZWQvOXM2bGtQaDktYVEiIHdpZHRoPSI2MDAiPjwvaWZyYW1lPjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRoZXJl
IGlzIG5vIG5vdmVsdHkgc29uZyBiaWdnZXIgdGhhbiB0aGlzIOKAlCBldmVuIHRvZGF5LOKAnSBo
ZSBzYWlkLiDigJxUaGlzIHNvbmcgd2FzIHRocm91Z2ggdGhlIHJvb2Yu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJ
Q3JhaWcgV2ViYiwgd2hvIG9uY2Ugb3duZWQgdGhlIDQ1IG9mIDxlbT5UaGUgMTIgRGF5cyBvZiBh
IENsZXZlbGFuZCBCcm93biBDaHJpc3RtYXMsIDwvZW0+Y2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJl
Zj0ibWFpbHRvOmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5jd2ViYkB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbTwvYT4gb3IgMzMwLTk5Ni0zNTQ3LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.