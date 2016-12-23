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Christmas Eve 1980 a happier time for Cleveland Browns fans

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: December 23, 2016 - 02:35 PM | Updated: December 24, 2016 - 12:18 PM
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WONE morning radio personality Jeff Kinzbach on Monday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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