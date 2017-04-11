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City and councilman disagree on reducing sewer bills for low-income renters and, perhaps, their landlords

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 11, 2017 - 04:35 PM | Updated: April 12, 2017 - 07:39 AM
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