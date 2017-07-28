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Development

City engineers and developers say downtown is primed for 200 apartments

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 28, 2017 - 06:23 PM
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Developer Joel Testa plans to convert the Akron City Center Hotel to residential units. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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