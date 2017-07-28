All CATEGORIES
☰ Menu

Development

City engineers and developers say downtown is primed for 200 apartments

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 28, 2017 - 06:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Developer Joel Testa plans to convert the Akron City Center Hotel to residential units. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


 

MOST POPULAR

Prev Next