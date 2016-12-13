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City goes after contractors with employees who avoid local income tax

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: December 13, 2016 - 01:08 PM

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