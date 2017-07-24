All CATEGORIES
☰ Menu

City council

City lays financial foundation for $12 million road project

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 24, 2017 - 03:47 PM | Updated: July 25, 2017 - 01:13 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A large pot hole at Byers Ave and Westmoreland Terrace in April in Akron. The longer the city waits to adequately fund road projects the more likely they will have to pay for pricey repairs. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

anchors27cut_1
Anchors Lee Jordan and Leon Bibb prepare to say farewell to WEWS Channel 5 - 9:30 PM

In the station-hopping, market-jumping world of local TV news, Lee Jordan and Leon Bibb stayed anchored to their anchor chairs in Cleveland.

Deadly warning: Elephant tranquilizer makes its way back to Northeast Ohio disguised as OxyContin pills, officials say - 9:30 PM
Stow businessman indicted on charges of defrauding investors of more than $2.6 million - 9:30 PM
barbblock27cut_01
Barberton’s Second Street the focus of this weekend’s Better Block event - 9:30 PM
hywet27cut
Stan Hywet executive director announces she is leaving post - 9:29 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next