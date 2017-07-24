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City council

City lays financial foundation for $12 million road project

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 24, 2017 - 03:47 PM | Updated: July 25, 2017 - 01:13 PM
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A large pot hole at Byers Ave and Westmoreland Terrace in April in Akron. The longer the city waits to adequately fund road projects the more likely they will have to pay for pricey repairs. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal file photo)


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