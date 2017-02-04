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Infrastructure

City leaders tout efforts to make ‘unaffordable’ sewer project ‘more affordable’

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 4, 2017 - 08:57 PM
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Construction workers torch and weld at the OCIT 1 (Ohio Canal Interceptor Tunnel) construction zone in Akron. The Akron Waterways Renewed project is set to begin mining the tunnel later this year. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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