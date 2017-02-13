City passes $966 million in 2017 spending plans

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gQ2l0eSBDb3VuY2lsIHdyYXBwZWQgdXAgYSBtb250aCBvZiBidWRnZXQgZGVsaWJl
cmF0aW9ucyBNb25kYXkgYnkgcGFzc2luZyBhIG5lYXJseSAkNTkwIG1pbGxpb24gb3BlcmF0aW5n
IGJ1ZGdldCBhbmQgbmVhcmx5ICQzNzUmIzgxOTQ7bWlsbGlvbiBpbiBjYXBpdGFsIHByb2plY3Rz
IGZvciAyMDE3LjwvcD48cD5Cb3RoIGJ1ZGdldHMsIG9uZSB0byBwYXkgc3RhZmYgYW5kIHByb3Zp
ZGUgc2VydmljZXMgYW5kIHRoZSBvdGhlciB0byBidWlsZCBhbmQgbWFpbnRhaW4gYXNzZXRzLCBj
YW1lIGluIGxvd2VyIHRoYW4gd2hhdCBNYXlvciBEYW4gSG9ycmlnYW4mIzgyMTc7cyBmaW5hbmNl
IHRlYW0gb3JpZ2luYWxseSBwcm9wb3NlZCBpbiBKYW51YXJ5LjwvcD48cD5BZnRlciBhIHllYXIg
b2YgZGVjcmVhc2VkIHN0YWZmaW5nIGxldmVscywgYW4gZW1wbG95ZWUgd2FzIGFkZGVkIHRvIHRo
ZSBwbGFubmluZyBkZXBhcnRtZW50IGFzIHRoZSBjaXR5IGxhdW5jaGVzIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly93d3cub2hpby5jb20vbmV3cy9sb2NhbC9kZXZlbG9waW5nLW1vcmUtaG91c2luZy1kb3dudG93
bi1iZWNvbWVzLXRvcC1wcmlvcml0eS1mb3ItYWtyb24tbGVhZGVycy0xLjcyNzI2MCI+bmV3IGhv
dXNpbmcgYW5kIHJldml0YWxpemF0aW9uIGluaXRpYXRpdmVzPC9hPi4gVGhhdCYjODIxNztzIGlu
IGFkZGl0aW9uIHRvIHNldmVuIG90aGVyIG5ldyBzdGFmZmVycyBwcmV2aW91c2x5IGJ1ZGdldGVk
LiBTdGlsbCwgdGhlIG9wZXJhdGluZyBidWRnZXQgZmVsbCBieSAkMTAwLDAwMCBmcm9tIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vbmV3cy9sb2NhbC9ha3Jvbi1wbGFucy10by1pbmNyZWFz
ZS1jaXR5LXNwZW5kaW5nLWluLTIwMTctYWZ0ZXItc3RhZmZpbmctZmVsbC1pbi0yMDE2LTEuNzM5
Mjk4Ij5pdHMgb3JpZ2luYWwgdmVyc2lvbjwvYT4sIHNhaWQgRGVwdXR5IERpcmVjdG9yIG9mIEZp
bmFuY2UgU3RldmUgRnJpY2tlciwgbGFyZ2VseSBkdWUgdG8gbG93ZXIgdGhhbiBleHBlY3RlZCBj
b3N0cyBmb3IgY29udHJhY3Rpbmcgb3V0c2lkZSBlbmdpbmVlcnMgdG8gZGVzaWduIHRoZSBzZXdl
ciBwcm9qZWN0LjwvcD48cD5UaGUgcHJvcG9zZWQgY2FwaXRhbCBidWRnZXQsIGFscmVhZHkgJDc1
IG1pbGxpb24gYmVsb3cgMjAxNiBzcGVuZGluZyBsZXZlbHMsIHNocnVuayBhbm90aGVyICQyLjUg
bWlsbGlvbiBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vbmV3cy9sb2NhbC9ha3Jv
bi1zLTIwMTctY29uc3RydWN0aW9uLXBsYW4tc2xhc2hlcy1zcGVuZGluZy1ieS1tb3JlLXRoYW4t
NzUtbWlsbGlvbi0xLjc0MjYzMSI+aXRzIG9yaWdpbmFsIHZlcnNpb248L2E+LCB0aG91Z2ggYW4g
ZXhwbGFuYXRpb24gd2h5IGlzIGEgYml0IG1vcmUgY29tcGxpY2F0ZWQuPC9wPjxwPkNhcGl0YWwg
ZG93bjwvcD48cD5PbiBiYWxhbmNlLCBjaXR5IGFjY291bnRhbnRzIGFuZCBjb3VuY2lsJiM4MjE3
O3MgcGxhbm5pbmcgY29tbWl0dGVlLCBsZWQgYnkgQ291bmNpbG1hbiBKZWZmIEZ1c2NvLCBtYW5h
Z2VkIHRvIHJlZHVjZSBvdmVyYWxsIGNhcGl0YWwgZXhwZW5zZXMgYnkgdHVybmluZyB1cGZyb250
IGNvc3RzIGludG8gbG9uZ2VyLXRlcm0gbG9hbnMuPC9wPjxwPlRoZSBzaGlmdCBpbiBob3cgcHJv
amVjdHMgYXJlIHBhaWQgZm9yIHJlbGllcyBoZWF2aWx5IG9uIHN0YXRlIGxvYW5zIHdpdGggbmVh
cmx5IG5vIGludGVyZXN0LiBTb21lIGxvYW5zIHRoYXQgdGFyZ2V0IGhlYWx0aCBoYXphcmRzIGxp
a2UgbGVhZCBwaXBlcyBhcmUgaW50ZXJlc3QgZnJlZS48L3A+PHA+VGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBj
YXBpdGFsIGJ1ZGdldCBpbmNsdWRlcyBzdGF0ZSwgZmVkZXJhbCBhbmQgbG9jYWwgcmV2ZW51ZXMu
IEJ5IGFjY2Vzc2luZyB0aGVzZSBjb21wZXRpdGl2ZSBsb2FucywgdGhlIHN0YXRlJiM4MjE3O3Mg
b3ZlcmFsbCBjb250cmlidXRpb24gZm9yIHRoZSBub3cgJDM3MyBtaWxsaW9uIGNhcGl0YWwgYnVk
Z2V0IGp1bXBzIGJ5ICQ1LjUgbWlsbGlvbiB3aGlsZSBicmluZ2luZyBkb3duIHRoZSBsb2NhbCBj
b250cmlidXRpb24gKG9yIHdoYXQgdGhlIGNpdHkgcmFpc2VzIGluIHRheGVzIGFuZCBmZWVzKSBi
eSAkNyBtaWxsaW9uLjwvcD48cD5UaGUgZGlmZmVyZW5jZSBnaXZlcyB0aGUgZWZmZWN0IG9mIHJl
ZHVjaW5nIGNhcGl0YWwgc3BlbmRpbmcgYnkgJDIuNSBtaWxsaW9uLCB0aG91Z2ggc29tZSBwcm9q
ZWN0cyBoYXZlIGJlZW4gcHVzaGVkIGludG8gdGhlIGZ1dHVyZSBhbmQgb3RoZXJzIGhhdmUgYmVl
biBtb3ZlZCB1cC48L3A+PHA+U2hpZnRpbmcgcHJpb3JpdGllczwvcD48cD5UdXJuaW5nIGxvY2Fs
IGV4cGVuc2VzIGludG8gc3RhdGUgbG9hbnMgaXNuJiM4MjE3O3QgdGhlIG9ubHkgYWNjb3VudGlu
ZyB0cmljayBpbiB0aGUgbmV3IGNhcGl0YWwgYnVkZ2V0LjwvcD48cD5Tb21lIHByb2plY3RzIGhh
dmUgYmVlbiBlcmFzZWQgdG8gZnVuZCBvdGhlcnMuIEFsb25nIHdpdGggcm9sbGluZyBvdmVyIGZ1
bmRzIHNldCBhc2lkZSBpbiBwcmV2aW91cyB5ZWFycywgY2hhbmdlcyB0byB0aGUgY2FwaXRhbCBi
dWRnZXQgb3ZlciB0aGUgcGFzdCBtb250aCBpbmNsdWRlOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1Nl
bmRpbmcgJDUwLDAwMCBpbiByZXBhaXJzIHByZXZpb3VzbHkgZWFybWFya2VkIGZvciBKb3kgUGFy
ayBiYWxsZmllbGRzIHRvIE1hc29uIFBhcmsgYmFsbGZpZWxkcy4gPC9wPjxwPk1pc2NlbGxhbmVv
dXMgZnVuZHMgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBmaW5hbmNlIG9uZ29pbmcgbWFpbnRlbmFuY2UgYXQg
Sm95IFBhcmssIGJ1dCBub3QgdGhlIG92ZXJoYXVsIHRoYXQgY2l0eSBwbGFubmVycyBzYXkgTWFz
b24gUGFyayBuZWVkcyBtb3JlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBkaXNjb3Zlcnkgb2Yg
JDUwMCwwMDAgdGhhdCB3YXMgJiM4MjIwO2p1c3Qgb3Zlcmxvb2tlZCYjODIyMTsgYnkgZmluYW5j
ZSBzdGFmZiBhbmQgbm93IGFwcGxpZWQgdG8gdGhlIG5ldyAkMjEuNSBtaWxsaW9uIEFrcm9uIE11
bmljaXBhbCBDb3VydGhvdXNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NvdW5jaWwmIzgyMTc7cyBy
ZXF1ZXN0IHRvIGluY3JlYXNlIGVxdWlwbWVudCBmdW5kcyBmb3IgcG9saWNlLCBmaXJlIGFuZCBw
dWJsaWMgc2VydmljZSBieSAkMzAwLDAwMCB0byAkMS44IG1pbGxpb24sIG9yIHdoYXQgd2FzIGdp
dmVuIGluIDIwMTYuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7JDIwLDAwMCBmb3IgYSBmZWFzaWJpbGl0
eSBzdHVkeSBmb3IgYSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL25ld3MvbG9jYWwvaGlr
ZS1iaWtlLXBhdGgtdGhyb3VnaC1ha3Jvbi1zLWluZHVzdHJpYWwtcGFzdC1tYXktYmUtaW4tcnVi
YmVyLWNpdHktcy1mdXR1cmUtMS43NDY1ODUiPlJ1YmJlciBDaXR5IEhlcml0YWdlIFRyYWlsPC9h
PiB0byBjb25uZWN0IGluZHVzdHJpYWwgbGFuZG1hcmtzIGluIGVhc3QgYW5kIHNvdXRoIEFrcm9u
IHRvIHRoZSBUb3dwYXRoIFRyYWlsIGluIEtlbm1vcmUuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7JDEu
MTYgbWlsbGlvbiBpbiByZXBhaXJzIHRvIHRoZSBBa3JvbiBDZW50cmUgcGFya2luZyBkZWNrLiBU
byBwYXkgZm9yIHRoaXMsIGEgZml2ZS15ZWFyIHBsYW4gdG8gcGVyZm9ybSAkMS43IG1pbGxpb24g
aW4gcmVwYWlycyB0byB0aGUgQ2FzY2FkZSBQYXJraW5nIERlY2sgd2lsbCBiZSBzdHJldGNoZWQg
dG8gc2V2ZW4geWVhcnMgYW5kIHJlZHVjZWQgYnkgJDEuMTggbWlsbGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjI2
OyYjODIwMTtTY3JhcHBpbmcgYW4gJDgwLDAwMCBwbGFuIHRvIHJlYnVpbGQgYSBzYWx0IGRvbWUg
b24gdGhlIHdlc3Qgc2lkZSB0byBoZWxwIHBheSBmb3IgJDIwMCwwMDAgcm9vZiByZXBhaXJzIGF0
IHRoZSBNdW5pY2lwYWwgU2VydmljZSBDZW50ZXIgb24gVHJpcGxldHQgQm91bGV2YXJkLjwvcD48
cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0hlYXRpbmcgYW5kIGNvb2xpbmcgcmVwYWlycyBhdCB0aGUgS2VubW9y
ZSBTZW5pb3IgQ2VudGVyIGFuZCByb29mIHJlcGFpcnMgdG8gY29tbXVuaXR5IGNlbnRlcnMgaW4g
Sm95IFBhcmsgYW5kIExhd3RvbiBTdHJlZXQuPC9wPjxwPkRvdWcgTGl2aW5nc3RvbiBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3OTIgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRsaXZpbmdzdG9uQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5kbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4u
IEZvbGxvdyBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUJKRG91ZyIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7QUJKRG91ZyZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.