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City passes $966 million in 2017 spending plans

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 13, 2017 - 08:28 PM | Updated: February 14, 2017 - 09:56 AM
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