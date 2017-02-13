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City passes $966 million in 2017 spending plans

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 13, 2017 - 08:28 PM | Updated: February 14, 2017 - 09:56 AM
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The ball fields at Mason Park Community Learning Center will undergo $50,000 worth of improvements. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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