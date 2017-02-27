All CATEGORIES
☰ Menu

City plans two-way driving and bike lanes on Cedar, Exchange near Akron Children’s Hospital

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 27, 2017 - 09:10 PM | Updated: February 28, 2017 - 08:24 AM
RELATED STORIES

MORE IN NEWS

guards28cut_03.JPG Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Law would allow school crossing guards to implicate motorists

Tony Swain torments the officers who have not found his killer.

cak28cut_01
Akron-Canton Airport’s Mom’s Tour helps ease travel worries of flying with children for parents
dyer28cut_01
Bob Dyer: Sexy sign trashed by car
Akron adopts quick response team to curb future drug overdoses
State investigation: One noncitizen registered to vote in Summit County for every 21,000 citizens registered
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next