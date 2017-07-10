City puts income tax increase on ballot, reviews audit of Oriana House and seeks millions from HUD

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2l0aCBhIGZpbGluZyBkZWFkbGluZSBpbiBsZXNzIHRoYW4gYSBtb250aCwgQWtyb24gQ2l0
eSBDb3VuY2lsIGhhcyBhZ3JlZWQgdG8gcHV0IHRoZSBtYXlvciYjODIxNztzIHJlcXVlc3QgZm9y
IGEgMC4yNSBwZXJjZW50IGluY29tZSB0YXggaW5jcmVhc2Ugb24gdGhlIGJhbGxvdCB0aGlzIE5v
dmVtYmVyLjwvcD48cD5JZiBwYXNzZWQsIE1heW9yIERhbiBIb3JyaWdhbiBlc3RpbWF0ZXMgdGhh
dCByYWlzaW5nIHRoZSBpbmNvbWUgdGF4IHJhdGUgZnJvbSAyLjI1IHBlcmNlbnQgdG8gMi41IHBl
cmNlbnQgd291bGQgYnJpbmcgaW4gJDE2JiM4MTk0O21pbGxpb24gbW9yZSBhbm51YWxseSBmb3Ig
cG9saWNlLCBmaXJlLCByb2FkcyBhbmQgYXNzb2NpYXRlZCBlcXVpcG1lbnQgb3IgY29uc3RydWN0
aW9uLjwvcD48cD5Db3VuY2lsIHZvdGVkIDEyLTAgTW9uZGF5IHRvIGxldCB2b3RlcnMgZGVjaWRl
LiBDb3VuY2lsbWFuIEJvYiBIb2NoIHdhcyBhYnNlbnQuPC9wPjxwPkNvdW5jaWxtYW4gUnVzcyBO
ZWFsIHJhaXNlZCB0aGUgY29uY2VybiB0aGF0IHRoZSBtb25leSB3b3VsZCBiZSBjb2xsZWN0ZWQg
JiM4MjIwO2ZvcmV2ZXImIzgyMjE7IGJ1dCBuZXZlciBzcGVudCBvbiBwYXJrcyBvciBlY29ub21p
YyBkZXZlbG9wbWVudCwgYXQgbGVhc3Qgbm90IGRpcmVjdGx5LjwvcD48cD5CdWRnZXQgZGlyZWN0
b3IgRGlhbmUgTWlsbGVyLURhd3NvbiBhbmQgRWxsZW4gTGFuZGVyIE5pc2NodCwgdGhlIG1heW9y
JiM4MjE3O3Mgc3Bva2VzcGVyc29uLCAgc2FpZCBidXNpbmVzcyBhbmQgcmVzaWRlbnRzIGV4cGVj
dCAmIzgyMjA7Y29yZSBzZXJ2aWNlcyYjODIyMTsgbGlrZSBzYWZldHkgYW5kIHJvYWQgcHJvamVj
dHMgdG8gYmUgbWV0LjwvcD48cD5Db3VuY2lsd29tYW4gTGluZGEgT21vYmllbiBhc2tlZCB0aGF0
IGV2ZXJ5IGRpbWUgc3BlbnQgZnJvbSB0aGUgZXh0cmEgcmV2ZW51ZSBiZSByZXBvcnRlZCBhbm51
YWxseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO091ciBnb2FsIGlzIHRvIGJlIHZlcnkgdHJhbnNwYXJlbnQsJiM4
MjIxOyBzYWlkIE1pbGxlci1EYXdzb24sIHdobyBhZGRlZCB0aGF0IHRoZSBjaXR5IHBvc3RzIGl0
cyBmaW5hbmNlcyBvbmxpbmUgdGhyb3VnaCB0aGUgT2hpbyBUcmVhc3VyZXImIzgyMTc7cyBPcGVu
IENoZWNrYm9vayBwcm9ncmFtIGFuZCB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIGRvIHNvLiA8L3A+PHA+QWxz
byBiZWZvcmUgQ2l0eSBDb3VuY2lsIG9uIE1vbmRheSB3YXMgYSBwbGFuIHRvIGxlYXNlIGNpdHkt
b3duZWQgYW5kIGNoZW1pY2FsbHkgY29udGFtaW5hdGVkIHByb3BlcnR5IHRvIGEgbG9jYWwgY29t
cGFueSBpbiBuZWVkIG9mIG1vcmUgcGFya2luZywgYSBmZWRlcmFsIGFwcGxpY2F0aW9uIGZvciAk
Ny4xIG1pbGxpb24gdG8gc3VwcG9ydCBsb3ctaW5jb21lIGhvdXNpbmcgYW5kIHRoZSByZWxlYXNl
IG9mIGEgMyYjMTg5Oy1tb250aCBmaW5hbmNpYWwgYXVkaXQgb2YgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBj
b250cmFjdCB3aXRoIE9yaWFuYSBIb3VzZS48L3A+PHA+Q29udHJhY3QgY2hlY2tzIG91dDwvcD48
cD5MaXNhIEwuIFNrYXB1cmEgd2l0aCB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBJbnRlcm5hbCBBdWRpdCBE
ZXBhcnRtZW50IHByb3ZpZGVkIEhvcnJpZ2FuIGEgMTAtcGFnZSBmaW5hbmNpYWwgcmVwb3J0IG9u
IE9yaWFuYSBIb3VzZS4gVGhlIHVwc2hvdCBpcyB0aGF0IHRoZSBBa3JvbiBjb21wYW55LCBhIG5v
dC1mb3ItcHJvZml0IHRoYXQmIzgyMTc7cyB0YWtlbiBoZWF0IGZvciBwYXlpbmcgaXRzIHRvcCBh
ZG1pbmlzdHJhdG9ycyBodW5kcmVkcyBvZiB0aG91c2FuZHMgb2YgZG9sbGFycyBhbm51YWxseSwg
Y291bGQgaGF2ZSBjaGFyZ2VkIHRoZSBjaXR5ICQzMDMgbW9yZSB0aGFuIGl0IGRpZCBmb3IgdGhl
IGxhc3QgaGFsZiBvZiAyMDE2LjwvcD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3MgcGVhbnV0cyBmb3IgYSBjb21w
YW55IHRoYXQgYW5udWFsbHkgY2hhcmdlcyBTdW1taXQgQ291bnR5ICQ1LjkgbWlsbGlvbiBhbmQg
QWtyb24gJDMuNyBtaWxsaW9uLiBJdCBvcGVyYXRlcyAxNSBmYWNpbGl0aWVzIGluIFN1bW1pdCBD
b3VudHkgYW5kIDEsNTAwIHRyZWF0bWVudCBiZWRzIGluIEFrcm9uLCBtYWtpbmcgaXQgdGhlIGdv
LXRvIGNvbnRyYWN0b3IgZm9yIHRoZSBsb2NhbCBvdXRzb3VyY2luZyBvZiBtZW50YWwgaGVhbHRo
IGFuZCBhZGRpY3Rpb24gc2VydmljZXMuPC9wPjxwPlRoZSBjaXR5IGFuZCBjb3VudHkgYmVnYW4g
YXVkaXRpbmcgdGhlaXIgY29udHJhY3RzIHdpdGggdGhlIEFrcm9uIGNvbXBhbnkgYWZ0ZXIgcHVi
bGljIGJhY2tsYXNoIGluIEphbnVhcnkgZm9sbG93aW5nIHJlcG9ydHMgb2YgY2xpZW50cyBvdmVy
ZG9zaW5nIGFuZCBkeWluZyBhdCB0aGUgbGFyZ2Utc2NhbGUgYWRkaWN0aW9uIHRyZWF0bWVudCBw
cm92aWRlci48L3A+PHA+U2thcHVyYSBzYWlkIE9yaWFuYSBIb3VzZSBnYXZlICYjODIyMDtmdWxs
IGFjY2VzcyYjODIyMTsgdG8gaXRzIHJlY29yZHMgYW5kIHN5c3RlbXMuIEluIHRoZSBlbmQsIHRo
b3VnaCwgdGhlIGF1ZGl0IGNvdmVyZWQgb25seSBmaW5hbmNlcyBhbmQgbm90IHdoYXQgQ291bmNp
bHdvbWFuIFZlcm9uaWNhIFNpbXMgY2FsbGVkICYjODIyMDt0aGUgZWxlcGhhbnQgaW4gdGhlIHJv
b20mIzgyMjE7ICYjODIxMjsgdGVzdGltb255IGZyb20gY3VycmVudCBhbmQgZm9ybWVyIGNsaWVu
dHMgd2hvIGRlc2NyaWJlIHVuZGVyc3RhZmZlZCBhbmQgaW5hZGVxdWF0ZSBzZXJ2aWNlcywgY29u
dHJhYmFuZCBmbG93aW5nIGZyZWVseSBpbnRvIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24mIzgyMTc7cyBzb2Jl
ciBob3VzZXMgYW5kIGVtcGxveWVlcyB3aG8gc3RhcnQgYXQgJDEwLjUwIGFuIGhvdXIgdG8gcHJv
dmlkZSBpbnRlbnNpdmUsIGFyb3VuZC10aGUtY2xvY2sgY2FyZSB0byBkcnVnIG9mZmVuZGVycyBp
biBjb3VydC1vcmRlcmVkLCB3b3JrLXJlbGVhc2UgcHJvZ3JhbXMuIDwvcD48cD5KYW1lcyBIYXJk
eSwgSG9ycmlnYW4mIzgyMTc7cyBjaGllZiBvZiBzdGFmZiwgc2FpZCB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRp
b24gJiM4MjIwO3NoYXJlcyBjb3VuY2lsJiM4MjE3O3MgY29uY2VybnMuJiM4MjIxOyBUaGUgbWF5
b3IgJiM4MjIwO2ZvbGxvd2VkIHVwLCYjODIyMTsgaGUgdG9sZCBTaW1zLjwvcD48cD5IYXJkeSBz
YWlkIHRoZSBjaXR5IHJlbGllcyBvbiBhY2NyZWRpdGF0aW9uIHJlcG9ydHMgYW5kIGF1ZGl0cyBw
ZXJmb3JtZWQgYnkgb3RoZXIgYWdlbmNpZXMsIGxpa2UgYSBzZWN1cml0eSBjaGVjayBieSB0aGUg
Y291bnR5IHNoZXJpZmYuICYjODIyMDtJIHdhbnQgdG8gc2hhcmUgdGhhdCB0aGUgY2l0eSBkb2Vz
IG5vdCBoYXZlIHRoZSByZXNvdXJjZXMgb3IgZXhwZXJ0aXNlIHRvIHZlcmlmeSBxdWFsaXR5IG9m
IHNlcnZpY2VzICYjODIzMDssJiM4MjIxOyBIYXJkeSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgYXJlIGxpbWl0
ZWQgaW4gd2hhdCB3ZSBjYW4gYW5kIGNhbiYjODIxNzt0IHZlcmlmeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhh
cmR5IHNhaWQgaGUgd291bGQgYnJpbmcgYSByZXF1ZXN0IHRvIENpdHkgQ291bmNpbCB0byBleHRl
bmQgdGhlIGNvbnRyYWN0IHdpdGggT3JpYW5hIEhvdXNlIHRocm91Z2ggRGVjZW1iZXIsIHdoZW4g
dGhlIGNvdW50eSYjODIxNztzIGNvbnRyYWN0IGV4cGlyZXMuIFRvZ2V0aGVyLCB0aGUgbG9jYWwg
Z292ZXJubWVudHMgY291bGQgbGV2ZXJhZ2UgdGhlaXIgY29sbGVjdGl2ZSBidXlpbmcgcG93ZXIu
IEphc29uIERvZHNvbiwgY2hpZWYgb2Ygc3RhZmYgZm9yIENvdW50eSBFeGVjdXRpdmUgSWxlbmUg
U2hhcGlybywgc2FpZCB0aGUgSW50ZXJuYWwgQXVkaXQgRGVwYXJ0bWVudCwgd2hpY2ggaXMgY29u
dHJhY3RlZCBieSB0aGUgY2l0eSwgaXMgd3JhcHBpbmcgdXAgYSBzaW1pbGFyIGZpbmFuY2lhbCBh
dWRpdCBjb3ZlcmluZyB0aGUgY291bnR5JiM4MjE3O3MgY29udHJhY3QuPC9wPjxwPkNvbnRhbWlu
YXRlZCBsYW5kPC9wPjxwPkNpdHkgQ291bmNpbCBhbHNvIGhlYXJkIGFib3V0IGEgcHJvcG9zYWwg
dG8gbGVhc2UgMC42IGFjcmVzIG9mIGluZHVzdHJpYWwgcHJvcGVydHkgYXQgMzQ2IE1vcmdhbiBB
dmUuIGZvciAkNTAgYSB5ZWFyLjwvcD48cD5UaGUgQWtyb24gU3RlZWwgVHJlYXRpbmcgQ28uLCB3
aGljaCBpcyBleHBhbmRpbmcgaXRzIG9wZXJhdGlvbnMgbmV4dCBkb29yLCB3aWxsIHVzZSB0aGUg
cGFya2luZyBsb3QgYnV0IG5vdCB0aGUgYnVpbGRpbmcgb24gdGhlIHByb3BlcnR5LCBzYWlkIEJy
ZW50IEhlbmRyZW4sIHdobyBhZHZpc2VzIEhvcnJpZ2FuIG9uIHNtYWxsIGJ1c2luZXNzIG1hdHRl
cnMuIFRoZSBsZWFzZSBpcyBzbyBjaGVhcCBiZWNhdXNlIHRoZSBsYW5kIGlzIGNvbnRhbWluYXRl
ZCB3aXRoIGNoZW1pY2FscyBzcGlsbGVkIGJ5IGEgcHJldmlvdXMgb3duZXIuPC9wPjxwPlRoZSBj
aXR5IHB1cmNoYXNlZCB0aGUgZm9yZWNsb3NlZCBwcm9wZXJ0eSBhdCBhIHB1YmxpYyBhdWN0aW9u
IGluIDIwMTMgd2l0aCB0aGUgaW50ZW50IHRvIGxldCB0aGUgbmVhcmJ5IGJ1c2luZXNzIHVzZSBp
dC4gUHJldmlvdXNseSBvd25lZCBieSBTYXYtTW9yIFN1cHBseSBDby4sIGEgcHJvZHVjdCBzdXBw
bGllciBmb3IgY2xlYW5lcnMgYW5kIGxhdW5kZXJlcnMsIHRoZSBsYW5kIGhhcyBiZWVuIG1vbml0
b3JlZCBjbG9zZWx5IGJ5IHRoZSBPaGlvIEVudmlyb25tZW50YWwgUHJvdGVjdGlvbiBBZ2VuY3ku
IEFrcm9uIFN0ZWVsIFRyZWF0aW5nICBoYXMgcGFpZCAkMzUsMDAwIGluIG1vc3RseSBsZWdhbCBl
eHBlbnNlcyB0byBoZWxwIHRoZSBjaXR5IHJldHVybiB0aGUgcGFyY2VsIHRvIHVzZSwgSGVuZHJl
biBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgbGVhc2UgZGVhbCB3aXRoIDM2NSBNb3JnYW4gQXZlbnVlIExMQy4s
IGEgY29tcGFueSBmb3JtZWQgaW4gMjAxMyB3aXRoIHRoZSBzYW1lIGFkZHJlc3MgYXMgQWtyb24g
U3RlZWwgVHJlYXRpbmcgQ28uLCBwcm92aWRlcyBhbiBvcHRpb24gdG8gYnV5IHRoZSBsYW5kIGZv
ciAkNTksMjgwLCBtaW51cyBhbnl0aGluZyB0aGUgY29tcGFueSBzcGVuZHMgdG8gY2xlYW4gaXQg
dXAuPC9wPjxwPkNpdHkgQ291bmNpbCBjb3VsZCB2b3RlIG9uIHRoZSBwcm9wb3NlZCBsZWFzZSBh
dCBpdHMgbWVldGluZyBuZXh0IHdlZWsuPC9wPjxwPkZlZGVyYWwgaG91c2luZyBmdW5kczwvcD48
cD5DaXR5IENvdW5jaWwgYWxzbyBhcHByb3ZlZCBmaWxpbmcgZm9yICQ1LjUgbWlsbGlvbiBpbiBD
b21tdW5pdHkgRGV2ZWxvcG1lbnQgQmxvY2sgR3JhbnRzLCAkMS4xIG1pbGxpb24gZnJvbSB0aGUg
SE9NRSBJbnZlc3RtZW50IFBhcnRuZXJzaGlwcyBQcm9ncmFtIGFuZCAkNTAwLDAwMCBmcm9tIHRo
ZSBFbWVyZ2VuY3kgU29sdXRpb25zIEdyYW50cyBQcm9ncmFtLjwvcD48cD5Db2xsZWN0aXZlbHks
IHRoZSBVLlMuIERlcGFydG1lbnQgb2YgSG91c2luZyBhbmQgVXJiYW4gRGV2ZWxvcG1lbnQgbW9u
ZXkgYXNzaXN0cyBsb3ctIHRvIG1vZGVyYXRlLWluY29tZSB0ZW5hbnRzLCBob21lb3duZXJzIGFu
ZCB0aGUgaG9tZWxlc3MuIEZ1bmRpbmcgZm9yIHRoZSBibG9jayBncmFudHMgaXMgaGFsZiB3aGF0
IGl0IHdhcyAxNSB5ZWFycyBhZ28uPC9wPjxwPlRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBoYXMg
Y2FsbGVkIGZvciB0aGUgcHJvZ3JhbSYjODIxNztzIGVsaW1pbmF0aW9uLiBCdXQgSGVsZW4gVG9t
aWMsIG1hbmFnZXIgb2YgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBDb21wcmVoZW5zaXZlIFBsYW5uaW5nIERp
dmlzaW9uLCBzYWlkIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgUmVwdWJsaWNhbnMgYW5kIERlbW9jcmF0cyBzdXBw
b3J0IHRoZSBwcm9ncmFtLjwvcD48cD5UaGUgbW9uZXkgY292ZXJzIGhvbWUgZGVtb2xpdGlvbiBh
bmQgcmVoYWIsIGVtZXJnZW5jeSBzZXJ2aWNlcyBmb3IgdGhlIGhvbWVsZXNzIGFuZCBpbmRpZ2Vu
dCwgYW5kIGEgYnJvYWQgcmFuZ2Ugb2YgY29tbXVuaXR5IG9yZ2FuaXphdGlvbnMgZnJvbSBIYWJp
dGF0IGZvciBIdW1hbml0eSBhbmQgQWtyb24gU3VtbWl0IENvbW11bml0eSBBY3Rpb24gSW5jLiB0
byB0aGUgQWtyb24gVXJiYW4gTGVhZ3VlIGFuZCBXZWF0aGVydmFuZSBQbGF5aG91c2UuPC9wPjxw
PkNpdHkgUGxhbm5lciBKYXNvbiBTZWdlZHkgc2FpZCwgaWYgbm90IGN1dCBvciBlbGltaW5hdGVk
LCBmdW5kaW5nIGF3YXJkZWQgbmV4dCB5ZWFyIGNvdWxkIGJlIHJlc3RyaWN0ZWQgdG8gZGVtb2xp
dGlvbiBvciBjb25zdHJ1Y3Rpb24sIG5vdCBmb3Igbm9ucHJvZml0cyB0aGF0IGFyZSAmIzgyMjA7
a2luZCBvZiBjb3VudGluZyBvbiB1cywmIzgyMjE7IFRvbWljIGFkZGVkLjwvcD48cD5Eb3VnIExp
dmluZ3N0b24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0
bzpkbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0FCSkRvdWciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0FCSkRvdWcmbmJzcDs8
L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.