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City puts income tax increase on ballot, reviews audit of Oriana House and seeks millions from HUD

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 10, 2017 - 07:34 PM | Updated: July 10, 2017 - 08:36 PM

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