All CATEGORIES
☰ Menu

City raises fees on landlords to clean up communities

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: December 12, 2016 - 10:54 PM | Updated: December 13, 2016 - 10:35 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron councilman Donnie Kammer inspects a vacant commercial property at 355 Morgan Avenue on Friday, Dec. 9, 2016 in Akron, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

fire13_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Celebration Church holds services for family of four who died in Akron fire

Behind a table filled with flickering candles stood a picture of two young girls wearing wings and smiling brightly, sandwiched between portraits of their parents.

rent12cut_web
City raises fees on landlords to clean up communities
Conrad13_1
Convicted murderer refuses to defend himself in court against charges of stabbing fellow inmate
Bob Dyer: Tinsel trouble
Akron school board approves Garfield site for high school combined with Kenmore
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next