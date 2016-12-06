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City, Red Cross spearhead fire prevention in most deadly year

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: December 6, 2016 - 01:42 PM | Updated: December 7, 2016 - 01:54 PM
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Akron Firefighter Lt. Sierjie Lash talks with East Tallmadge Ave. resident Lisa Sine who lives across the street of the fatal fire on Tuesday in Akron. Firefighters from Station #7 and members of the Red Cross canvased the street installing smoke detectors in homes for free. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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