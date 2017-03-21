All CATEGORIES
☰ Menu

Community

City residents, leaders left nearly $90,000 on the table in community based grants last year

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 21, 2017 - 04:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Levels Barber Studio Owner Rodney Dennis cuts the hair of Andre Taylor of Kent on Saturday in Akron. The city of Akron is having difficulty giving out grants for community-based projects. Rodney's grant proposal was turned down because the money cannot be used for giveaways. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

iga22cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Ellet IGA to close; home delivery grocery business to be purchased, expanded by Acme

The Ellet IGA — the last IGA grocery store in the greater Akron area — is closing.

grants22cut_01
City residents, leaders left nearly $90,000 on the table in community based grants last year
homicide22web
‘I had no choice,’ says man who shot and killed online seller of stolen $4,000 dirt bike in Akron
victims22cut_01
Summit prosecutor campaign reaches out to victims in different languages
yeager22cut
Cleveland man who represented himself is sentenced to prison after being found guilty of all charges in break-ins
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next