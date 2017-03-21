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City residents, leaders left nearly $90,000 on the table in community based grants last year

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 21, 2017 - 04:05 PM | Updated: March 22, 2017 - 03:17 PM
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Levels Barber Studio Owner Rodney Dennis cuts the hair of Andre Taylor of Kent on Saturday in Akron. The city of Akron is having difficulty giving out grants for community-based projects. Rodney's grant proposal was turned down because the money cannot be used for giveaways. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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