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City settles two big development deals

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: December 5, 2016 - 08:30 PM
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Artists rendering of The Bowery looking at Lock 4. The proposed development will consist of six buildings to be redeveloped for retail, residential and mixed use space keeping the historic details in downtown Akron. (Artists Rendering)


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