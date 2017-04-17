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City shrinks annual payments by adding $5.8 million to life of sewer loan

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 17, 2017 - 07:40 PM
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