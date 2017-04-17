City shrinks annual payments by adding $5.8 million to life of sewer loan

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGNpdHkgb2YgQWtyb24gaXMgdGFraW5nIG91dCBpdHMgZmlyc3QgNDUteWVhciBsb2Fu
IHRvIHNwcmVhZCB0aGUgJiM4MjIwO3VuYWZmb3JkYWJpbGl0eSYjODIyMTsgb2YgYSAkMS40IGJp
bGxpb24gc2V3ZXIgcHJvamVjdCBmb3IgZ2VuZXJhdGlvbnMgdG8gY29tZS48L3A+PHA+QWtyb24g
Q2l0eSBDb3VuY2lsJiM4MjE3O3MgYnVkZ2V0IGFuZCBmaW5hbmNlIGNvbW1pdHRlZSBnYXZlIGEg
ZmF2b3JhYmxlIHJlY29tbWVuZGF0aW9uIE1vbmRheSBmb3IgdGhlIHBsYW4sIHdoaWNoIHdpbGwg
YXV0aG9yaXplIE1heW9yIERhbiBIb3JyaWdhbiYjODIxNztzIHN0YWZmIHRvIGFwcGx5IGZvciBh
ICQxMCBtaWxsaW9uIGxvYW4gZnJvbSB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBXYXRlciBQb2xsdXRpb24g
Q29udHJvbCBGdW5kLiBUaGUgZmluYW5jaW5nIHdpbGwgaGVscCB3aXRoIHRoZSAkMjEuOSBtaWxs
aW9uIGNvc3Qgb2YgaW5zdGFsbGluZyBhIHN0b3JhZ2UgYmFzaW4gb24gdGhlIHNvdXRoIHNpZGUg
b2YgQ3V5YWhvZ2EgU3RyZWV0IG5lYXIgTm9ydGggSG93YXJkIFN0cmVldC4gVGhlIHN0cnVjdHVy
ZSB3aWxsIGhvbGQgdXAgdG8gMi40IG1pbGxpb24gZ2FsbG9ucyBvZiB3YXN0ZSBhbmQgc3Rvcm13
YXRlciBmcm9tIE5vcnRoIEhpbGwgYXMgdGhlIGNpdHkgYWltcyB0byBjb250YWluIGV2ZXJ5IGRy
b3Agb2YgZWZmbHVlbnQgcGVyIGEgZmVkZXJhbCBlbnZpcm9ubWVudGFsIGxhd3N1aXQuPC9wPjxw
PlN0ZXZlIEZyaWNrZXIsIGRlcHV0eSBmaW5hbmNlIGRpcmVjdG9yIGZvciBBa3Jvbiwgc2FpZCB0
aGUgYmVuZWZpdHMgb2YgY2xlYW5lciB3YXRlciB3aWxsIGJlIGZlbHQgZm9yIGEgY2VudHVyeS4g
JiM4MjIwO0l0IG1ha2VzIHNlbnNlIHRvIHNwcmVhZCB0aGUgY29zdCBvZiB0aGlzIGh1Z2UgcHJv
amVjdCBvdmVyIG11bHRpcGxlIGdlbmVyYXRpb25zLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+QnV0
IGxvbmdlciBsb2FucywgdGhvdWdoIHJlZHVjaW5nIGFubnVhbCBwYXltZW50cywgY29tZSBhdCBh
IGhpZ2hlciBpbnRlcmVzdCByYXRlLiBJZiByZXBhaWQgaW4gMjAgeWVhcnMgYXQgMi4zIHBlcmNl
bnQgaW50ZXJlc3QsIHRoZSAkMTAgbWlsbGlvbiBsb2FuIHdvdWxkIGdyb3cgYnkgJDIuNSBtaWxs
aW9uLiBBdCA0NSB5ZWFycywgaG93ZXZlciwgdGhlIGludGVyZXN0IHJhdGUgY2xpbWJzIHRvIDMg
cGVyY2VudCwgYWRkaW5nICQ4LjMgbWlsbGlvbiB0byB0aGUgYmlsbC48L3A+PHA+V2l0aCBhIGdv
YWwgb2YgYXZvaWRpbmcgYW5vdGhlciBzZXdlciByYXRlIGhpa2UgYmVmb3JlIDIwMjAsIHRoZSBs
ZW5ndGhpZXIgbG9hbiB3aWxsIHNocmluayBhbm51YWwgcGF5bWVudHMgYnkgJDIyMCwxODIgY29t
cGFyZWQgdG8gdGhlIHNob3J0ZXIgMjAteWVhciBwYXlvZmYgcGxhbi4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3
O3MgcXVpdGUgYSBiaXQgbW9yZSBhZmZvcmRhYmxlLCYjODIyMTsgRnJpY2tlciBzYWlkLiA8L3A+
PHA+RG91ZyBMaXZpbmdzdG9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc5MiBvciA8YSBo
cmVmPSJtYWlsdG86ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmRsaXZpbmdzdG9u
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BQkpEb3VnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtBQkpE
b3VnJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.