City tees up new management for Mud Run Golf Course

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGNpdHkgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBzdWJzaWRpemUgYW4gdW5wcm9maXRhYmxlIGdv
bGYgY291cnNlICYjODIxMjsgYnV0IHdpdGggbmV3IG1hbmFnZW1lbnQuPC9wPjxwPkFrcm9uIE1h
eW9yIERhbiBIb3JyaWdhbiB3aWxsIGFubm91bmNlIEZyaWRheSBwbGFucyB0byBwYXJ0bmVyIHdp
dGggdGhlIEZpcnN0IFRlZSBvZiBBa3JvbiB0byBtYW5hZ2UgdGhlIE11ZCBSdW4gR29sZiBDb3Vy
c2UgYXQgMjAwMCBTLiBIYXdraW5zIEF2ZS48L3A+PHA+QSBCbHVlIFJpYmJvbiB0YXNrIGZvcmNl
IGFzc2VtYmxlZCBieSB0aGUgbWF5b3IgcHJpb3IgdG8gdGFraW5nIG9mZmljZSByZWNvbW1lbmRl
ZCB0aGF0IHRoZSBuZXcgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gZXZhbHVhdGUgdGhlIGVjb25vbWljIHZpYWJp
bGl0eSBvZiB0aGUgdHdvIGNpdHktb3duZWQgZ29sZiBjb3Vyc2VzLCB3aGljaCBpbmNsdWRlIDE4
LWhvbGUgSi5FLiBHb29kIFBhcmsgYW5kIG5pbmUtaG9sZSBNdWQgUnVuLjwvcD48cD5UaGUgZ29s
ZiBidXNpbmVzcyBoYXMgc2x1bXBlZCBpbiByZWNlbnQgeWVhcnMuIE11ZCBSdW4gd2FzIG9wZW5l
ZCBpbiAyMDAzIGFtaWQgZmVydm9yIGRyaXZlbiBieSB0aGUgdXBzd2luZyBwb3B1bGFyaXR5IG9m
IFRpZ2VyIFdvb2RzLiBUaGUgY2l0eSBidWRnZXRlZCAkMS4zMiBtaWxsaW9uIHRvIG9wZXJhdGUg
Ym90aCBwYXJrcyBsYXN0IHllYXIgYWZ0ZXIgc3BlbmRpbmcgJDI3NywzMDAgYWJvdmUgd2hhdCB3
YXMgYnJvdWdodCBpbiB0aGUgeWVhciBiZWZvcmUuPC9wPjxwPkluIGEgbmV3cyByZWxlYXNlLCB0
aGUgY2l0eSBzYWlkIHRoZSBwYXJ0bmVyc2hpcCB3aXRoIEZpcnN0IFRlZSwgYSBub25wcm9maXQg
b3JnYW5pemF0aW9uIHRoYXQgcHJvbW90ZXMgeW91dGggZ29sZmluZywgaXMgJiM4MjIwO2Rlc2ln
bmVkIHRvIGluY3JlYXNlIG9wZXJhdGlvbmFsIGVmZmljaWVuY3kgYW5kIGVuaGFuY2UgcHJvZ3Jh
bW1pbmcsIHdoaWxlIHN1cHBvcnRpbmcgdGhlIG5lZWRzIG9mIHRoZSBjb21tdW5pdHkuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UaGUgZ29hbCBpcyBmb3IgdGhlIGdvbGYgY291cnNlIHVuZGVyIEZpcnN0IFRlZSB0
byBiZWNvbWUgc2VsZi1zdWZmaWNpZW50IGFuZCBvcGVyYXRlIHdpdGhvdXQgYSBjaXR5IHN1YnNp
ZHkuPC9wPjxwPkRvdWcgTGl2aW5nc3RvbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3OTIg
b3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5kbGl2
aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUJKRG91ZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYj
NjQ7QUJKRG91ZyZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.