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City Council

City working on plan to stop toxic algal blooms in Akron drinking water

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: May 23, 2017 - 02:49 PM
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Randy Weeks at the Akron water treatment facility at Lake Rockwell in Kent explains how the drying basins near lake Rockwell work. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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