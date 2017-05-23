All CATEGORIES
☰ Menu

City Council

City working on plan to stop toxic algal blooms in Akron drinking water

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: May 23, 2017 - 02:49 PM | Updated: May 24, 2017 - 08:34 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Randy Weeks at the Akron water treatment facility at Lake Rockwell in Kent explains how the drying basins near lake Rockwell work. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

sludge24cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
City working on plan to stop toxic algal blooms in Akron drinking water

Stewards of Akron’s water supply and the University of Akron are teaming up to take on the same toxic algal blooms that left hundreds of thousands of Toledo residents without drinking water three years ago. The goal, here, is to keep drinking water safe while possibly profiting on discharged chemicals that science says may be reusable.

fire24cut_03
Investigators charge neighbor with murder and arson in Akron fire that killed family of seven
security24cut_01
Cavaliers take extra security precautions for Game 4 following Manchester explosion
Akron shops for mobile LED screen to air free summer movies across town this summer
barbbike24_web
Barberton residents and visitors can borrow bikes
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next