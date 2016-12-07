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Civil rights complaint filed against Kenmore senior living facility

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: December 7, 2016 - 02:28 PM | Updated: December 7, 2016 - 06:45 PM

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