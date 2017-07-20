Class on civic education offers glimpse inside City Hall

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TXVuaWNpcGFsIGxlYWRlcnMgYXJlIGFjY2VwdGluZyBhcHBsaWNhdGlvbnMgZm9yIHRoZSBp
bmF1Z3VyYWwgY2xhc3Mgb2YgdGhlICYjODIyMDtDaXR5IG9mIEFrcm9uIENpdGl6ZW5zIEluc3Rp
dHV0ZSYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBhIHByb2dyYW0gdGhhdCB3aWxsIHRocm93IG9wZW4gdGhlIGRv
b3JzIG9mIGNpdHkgaGFsbCBmb3IgY3VyaW91cyByZXNpZGVudHMgdG8gYXNrIHF1ZXN0aW9uIG9m
IG9mZmljaWFscyBhbmQgbGVhcm4gbW9yZSBhYm91dCBob3cgY2l0eSBnb3Zlcm5tZW50IHdvcmtz
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgcmVzaWRlbnRzIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgb3IgdW5kZXJzdGFu
ZCB3aGF0IGlzIGdvaW5nIG9uIGluIHRoZSBoYWxscyBvZiB0aGVpciBnb3Zlcm5tZW50LCBpdCBj
YW4gbGVhdmUgdGhlbSBmZWVsaW5nIGRpc2Nvbm5lY3RlZCBhbmQgZGlzaGVhcnRlbmVkLCYjODIy
MTsgTWF5b3IgRGFuIEhvcnJpZ2FuIHNhaWQgaW4gbGF1bmNoaW5nIHRoZSBhcHBsaWNhdGlvbiBw
cm9jZXNzIFRodXJzZGF5LiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBvdXIgcmVzcG9uc2liaWxpdHkgYXMg
Z292ZXJubWVudCBvZmZpY2lhbHMgdG8gZW5nYWdlIHJlc2lkZW50cyBieSBpbnZpdGluZyB0aGVt
IHRvIHRoZSB0YWJsZSwgZWR1Y2F0aW5nIHRoZW0gYWJvdXQgb3VyIHJ1bGVzIGFuZCBwcm9jZXNz
ZXMsIGFuZCBlbXBvd2VyaW5nIHRoZW0gdG8gZ2l2ZSBmZWVkYmFjay4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhv
cnJpZ2FuIGFuZCBoaXMgc3RhZmYgd2lsbCBjaG9vc2UgYWJvdXQgMjUgcmVzaWRlbnRzIGVhZ2Vy
IHRvIGxlYXJuIG1vcmUgYWJvdXQgaG93IEFrcm9uJiM4MjE3O3MgY2hhcnRlciBmb3JtIG9mIGdv
dmVybm1lbnQgY3JlYXRlcyBhbmQgYWRtaW5pc3RlcnMgbGF3cy4gRWxpZ2libGUgYXBwbGljYW50
cyBtdXN0IGxpdmUgaW4gQWtyb24gYW5kIGJlIDE4IHllYXJzIG9mIGFnZSBvciBvbGRlci4gQXBw
bGljYXRpb25zIGNhbiBiZSBkb3dubG9hZGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9iaXQubHkvMnR1
OVN0eCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly9iaXQubHkvMnR1OVN0eDwvYT4gYW5kIHJldHVy
bmVkIG5vIGxhdGVyIHRoYW4gQXVnLiAxNSB0byAxNjYgUy4gSGlnaCBTdC4sIEFrcm9uLCBPaGlv
IDQ0MzA4LiBMZXR0ZXIgc2hvdWxkIGJlIGFkZHJlc3NlZCB0byBIb3JyaWdhbiYjODIxNztzIGRp
cmVjdG9yIG9mIGNvbW11bmljYXRpb25zLCBDaHJpc3RpbmUgUi4gQ3VycnksIHdobyBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCAzMzAtMzc1LTIzNDUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOk1heW9yQGFrcm9ub2hp
by5nb3YiPk1heW9yQGFrcm9ub2hpby5nb3Y8L2E+LjwvcD48cD5UaGUgYWltIG9mIHRoZSBjaXZp
Yy1taW5kZWQgY2xhc3MsIG1hZGUgcG9zc2libGUgYnkgYSAkNiwwMDAgZ3JhbnQgZnJvbSB0aGUg
S25pZ2h0IEZvdW5kYXRpb24gYW5kIGEgJDQsMDAwIGdyYW50IGZyb20gT01OT1ZBIFNvbHV0aW9u
cywgaXMgdG8gZm9zdGVyIGRlZXBlciBlbmdhZ2VtZW50IHdpdGggdGhlIHB1YmxpYyB0aHJvdWdo
IGFjY2VzcyBhbmQgdHJhbnNwYXJlbmN5LiBUaGUgY291cnNlIHJ1bnMgZm9yIDEwIHdlZWtzIGZy
b20gQXVnLiAyOSB0byBPY3QuIDI0IHdpdGggbW9zdGx5IFR1ZXNkYXkgZXZlbmluZyBjbGFzc2Vz
LiBUaGUgc2NoZWR1bGUgaW5jbHVkZXMgYSBNb25kYXkgY2xhc3Mgb24gT2N0LiAxNiBhbmQgYSBT
YXR1cmRheSBjbGFzcyBvbiBTZXB0LiAxNi48L3A+PHA+VGhlIGxlYXJuaW5nIGRyYXdzIGZyb20g
YSBjaXR5IGdvdmVybm1lbnQgY3VycmljdWx1bSBzcGVjaWFsbHkgZGVzaWduZWQgYnkgSG9ycmln
YW4mIzgyMTc7cyBzdGFmZiwgbWVtYmVycyBvZiB3aGljaCB3aWxsIGJlIHByZXNlbnQgd2l0aCBk
ZXBhcnRtZW50IGhlYWRzIGFuZCBvdGhlciBjaXR5IGxlYWRlcnMgdG8gYW5zd2VyIHF1ZXN0aW9u
cyBhbmQgZW5nYWdlIHRoZSBjaXRpemVuIHN0dWRlbnRzLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgcHJv
Z3JhbSB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBjaXR5IGxlYWRlcnMgdGFsa2luZyBhdCByZXNpZGVudHMsIGl0
IHdpbGwgYmUgYSBjb2xsYWJvcmF0aXZlIGRpYWxvZ3VlIHdoZXJlIGJvdGggZ3JvdXBzIHdpbGwg
bGVhcm4gZnJvbSBlYWNoIG90aGVyLCYjODIyMTsgSG9ycmlnYW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0FzIGxl
YWRlcnMsIHdlIHRocml2ZSBvbiBwdWJsaWMgZmVlZGJhY2sgYW5kIG5lZWQgb3VyIGNpdGl6ZW5z
IHRvIGJlIGluZm9ybWVkIGFuZCBlbmdhZ2VkIGluIG9yZGVyIGZvciB1cyB0byBzZXJ2ZSB0aGVt
IGVmZmVjdGl2ZWx5LiBJdCBpcyBteSBob3BlIHRoYXQgdGhpcyBwaWxvdCBwcm9ncmFtIHdpbGwg
YmUgc3VjY2Vzc2Z1bCBhbmQgdGhhdCB3ZSB3aWxsIGJlIGFibGUgdG8gb2ZmZXIgaXQgdG8gYWRk
aXRpb25hbCBjbGFzc2VzIGZvciB5ZWFycyB0byBjb21lLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.