Classmates, school officials remember two friends struck and killed by vehicle in Coventry Township

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPlJlbWVtYmVyaW5nIEFtYmVyIGFuZCBUYXlsb3IgLi4u
LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBEVExfQm9keVR4dC0tPjxwPlRoZSBmYW1pbGllcyBvZiBBbWJlciBh
bmQgVGF5bG9yIGhhdmUgc2V0IHVwIHNlcGFyYXRlIGFjY291bnRzIGF0IEh1bnRpbmd0b24gQmFu
ayB0byBoZWxwIHBheSBmdW5lcmFsIGV4cGVuc2VzLiBEb25hdGlvbnMgY2FuIGJlIG1hZGUgdG8g
ZWl0aGVyIGFjY291bnQgdXNpbmcgdGhhdCBnaXJsJiM4MjE3O3MgbmFtZSBhdCBhbnkgSHVudGlu
Z3RvbiBiYW5rIGJyYW5jaC48L3A+PHA+RnVuZXJhbCBhcnJhbmdlbWVudCB3ZXJlIHBlbmRpbmcg
VHVlc2RheSBhZnRlcm5vb24gZm9yIFRheWxvci48L3A+PHA+QW1iZXImIzgyMTc7cyBmYW1pbHkg
c2NoZWR1bGVkIGhlciBjYWxsaW5nIGhvdXJzIGZyb20gNi04IHAubS4gRnJpZGF5IGF0IEFwb3N0
b2xpYyBDaHVyY2ggb2YgQmFyYmVydG9uLCAxNzE3IFR1cmtleWZvb3QgTGFrZSBSb2FkLCBCYXJi
ZXJ0b24uIEZ1bmVyYWwgc2VydmljZXMgd2lsbCBmb2xsb3cgYXQgOCBwLm0uIGF0IHRoZSBjaHVy
Y2guIFByaXZhdGUgYnVyaWFsIHdpbGwgdGFrZSBwbGFjZSBhdCBHcmVlbmxhd24gQ2VtZXRlcnkg
aW4gQWtyb24uPC9wPjxwLz4=
PHA+Q09WRU5UUlkgVFdQLjogQW1iZXIgVGhvbWEgd2FzIGEgZmVpc3R5IGdpcmwgd2hvc2Ugc3B1
bmt5IHNwaXJpdCBzcGlsbGVkIG92ZXIgaW50byBzcG9ydHMgd2hlcmUgc2hlIHBsYXllZCBiYXNr
ZXRiYWxsIGZvciB0aGUgQ292ZW50cnkgTWlkZGxlIFNjaG9vbCBDb21ldHMgZWlnaHRoLWdyYWRl
IHRlYW0uPC9wPjxwPlRheWxvciBHYWxsb3dheSB3YXMgYSB0b21ib3kgd2hvIGxpa2VkIHRoZSBh
cnRzLCBwbGF5aW5nIGNsYXJpbmV0IGluIHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyBiYW5kIGFuZCBsZWFk
aW5nIHRoZSBhbmltZSBjbHViLCB3aGljaCBpcyBkZXZvdGVkIHRvIGNvbWljIGJvb2tzLCBncmFw
aGljIG5vdmVscyBhbmQgY2FydG9vbnMuPC9wPjxwPlRoZSBnaXJscywgb25lIGJsb25kZSwgb25l
IGJydW5ldHRlLCBib3RoIDE0LCBkZXZlbG9wZWQgYSB0aWdodCBmcmllbmRzaGlwIGluIHNjaG9v
bCBhbmQgd2VyZSB0b2dldGhlciBTdW5kYXkgYWZ0ZXJub29uLCB3YWxraW5nIHdpdGggdHdvIGJv
eXMsIHdoZW4gdGhleSB3ZXJlIHN0cnVjayBieSBhIGNhci48L3A+PHA+QW1iZXIgYW5kIFRheWxv
ciwgd2hvIHdlcmUga2lsbGVkLCBtYXkgaGF2ZSBuZXZlciBzZWUgdGhlIDE5OTkgRm9yZCBFc2Nv
cnQgY29taW5nLiA8L3A+PHA+VGhleSB3ZXJlIHdhbGtpbmcgd2l0aCB0aGUgYm95cyBub3J0aCBh
bG9uZyBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCwgYXBwYXJlbnRseSB3aXRoIHRoZWlyIGJhY2tzIHRvIG5v
cnRoYm91bmQgdHJhZmZpYywgb24gdGhlIGRvd25zaWRlIG9mIGEgc21hbGwgY3Jlc3QgaW4gdGhl
IHJvYWQgd2hlcmUgdGhlcmUgaXMgbm8gc2lkZXdhbGsgc291dGggb2YgV2FybmVyIFJvYWQuIDwv
cD48cD5WZWhpY2xlcyB0aGVyZSB0cmF2ZWwgbm9ydGggaW4gYSBzaW5nbGUgbGFuZS4gT25seSBh
Ym91dCBhIGZvb3Qgb2YgcGF2ZW1lbnQgc2VwYXJhdGVzIHRoZSB3aGl0ZSBlZGdlIGxpbmUgb24g
dGhlIHJpZ2h0IGZyb20gdGhlIGdyYXNzLiBUaGUgc3BlZWQgbGltaXQgaXMgNDAgbXBoLjwvcD48
cD5JbnZlc3RpZ2F0b3JzIHNhaWQgVHVlc2RheSB0aGF0IGEgMjQteWVhci1vbGQgRnJhbmtsaW4g
VG93bnNoaXAgd29tYW4gZHJpdmluZyBub3J0aCBjcm9zc2VkIHRoZSB3aGl0ZSBlZGdlIGxpbmUg
YW5kIGhpdCB0aGUgZ2lybHMsIGFsb25nIHdpdGggb25lIG9mIHRoZSBib3lzLCBhIDE1LXllYXIt
b2xkIHNldmVudGgtZ3JhZGVyLCB3aG8gcmVtYWlucyBpbiBjcml0aWNhbCBjb25kaXRpb24uIENs
YXNzbWF0ZXMgc2FpZCBoZSBoYXMgYSBjcmFja2VkIHZlcnRlYnJhZSBpbiBoaXMgbmVjaywgYSBz
a3VsbCBpbmp1cnkgYW5kIGEgYnJva2VuIGFua2xlLiA8L3A+PHA+VGhlIG90aGVyIGJveSBpbiB0
aGUgZ3JvdXAgd2FzIG5vdCBpbmp1cmVkLiA8L3A+PHA+Tm8gY2hhcmdlcyBoYXZlIGJlZW4gZmls
ZWQgYWdhaW5zdCB0aGUgZHJpdmVyLCB3aG9zZSBuYW1lIGhhcyBub3QgYmVlbiByZWxlYXNlZC4g
U3VtbWl0IE1ldHJvIENyYXNoIFJlc3BvbnNlIFRlYW0mIzgyMTc7cyBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGlu
IG9uZ29pbmcgIGFuZCBjb3VsZCBsYXN0IHdlZWtzLCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC48L3A+PHA+QWx0
aG91Z2ggdGhlIG5hbWVzIG9mIHRoZSBnaXJscyBraWxsZWQgd2VyZSBub3QgcmVsZWFzZWQgdW50
aWwgVHVlc2RheSwgd29yZCBvZiB0aGVpciBwYXNzaW5nIHNwcmVhZCBxdWlja2x5IHRocm91Z2gg
dGhlIGNvbW11bml0eS4gPC9wPjxwPlRheWxvciYjODIxNztzIG9sZGVyIHNpc3RlciBhbmQgZnJp
ZW5kcyBvZiBUYXlsb3IgYW5kIEFtYmVyIHF1aWNrbHkgYXJyYW5nZWQgYSBjYW5kbGVsaWdodCB2
aWdpbCBNb25kYXkgbmlnaHQgYXQgSW5nbGVzaWRlIFBhcmsgd2hlcmUgYSBjb3VwbGUgb2YgaHVu
ZHJlZCBwZW9wbGUsIG1vc3RseSBjaGlsZHJlbiwgZ2F0aGVyZWQuPC9wPjxwPkF0IHRoZSBzYW1l
IHRpbWUsIENvdmVudHJ5IE1pZGRsZSBTY2hvb2wgUHJpbmNpcGFsIFRpbmEgTm9ycmlzIGludml0
ZWQgc3RhZmYgdG8gZ2F0aGVyIGF0IHRoZSBzY2hvb2wgTW9uZGF5IG5pZ2h0IHRvIGdyaWV2ZSBh
bmQgdG8gZGV2aXNlIGEgcGxhbiB0byBoZWxwIHN0dWRlbnRzIHdoZW4gdGhleSByZXR1cm5lZCBU
dWVzZGF5IGFmdGVyIHRoZSBsb25nIE1lbW9yaWFsIERheSB3ZWVrZW5kIGZvciB0aGVpciBsYXN0
IGZvdXIgZGF5cyBvZiBzY2hvb2wgYmVmb3JlIHN1bW1lciBicmVhay4gPC9wPjxwPk9uIFR1ZXNk
YXkgbW9ybmluZywgc2lnbnMgYXQgYnVzaW5lc3NlcyBhY3Jvc3MgdGhlIGFyZWEgZmxhc2hlZCB0
aGUgbWVzc2FnZXMgJiM4MjIwO0NvbWV0IFN0cm9uZyYjODIyMTsgYW5kICYjODIyMDtQcmF5IGZv
ciBDb3ZlbnRyeSBTY2hvb2xzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q2xldmVsYW5kIHRlbGV2aXNpb24gbmV3
cyB0cnVja3Mgc3Rha2VkIG91dCB0aGUgbWlkZGxlIHNjaG9vbCBwYXJraW5nIGxvdC48L3A+PHA+
QW5kIGluc2lkZSwgc2Nob29sIHN0YWZmIHdyYXBwZWQgdGhlIGxvY2tlcnMgb2YgVGF5bG9yIGFu
ZCBBbWJlciB3aXRoIHRoaWNrLCB3aGl0ZSBwYXBlciBhbmQgbGVmdCBib3hlcyBvZiBtYXJrZXJz
IG5lYXJieSBzbyBzdHVkZW50cyBjb3VsZCB3cml0ZSBnb29kYnllcyB0byB0aGUgZ2lybHMuIFRo
ZXkgYWxzbyBsaW5lZCBhbiBlbXB0eSB0cm9waHkgY2FzZSB3aXRoIG1vcmUgcGFwZXIgZm9yIG1l
c3NhZ2VzIGFuZCBsZWZ0IHRoZSBjYXNlIG9wZW4gZm9yIHN0dWRlbnRzIHRvIGRyb3Agb2ZmIGNh
cmRzLCBzdHVmZmVkIGFuaW1hbHMgYW5kIGJhdHRlcnktb3BlcmF0ZWQgY2FuZGxlcy48L3A+PHA+
RHVyaW5nIGZpcnN0IHBlcmlvZCwgdGVhY2hlciByZWFkIGEgcHJlcGFyZWQgc3RhdGVtZW50IGFu
ZCBoZWxwZWQgdmlzaWJseSBzaGFrZW4gc3R1ZGVudHMgdG8gdGhlIG1lZGlhIGNlbnRlciB3aGVy
ZSBjb3Vuc2Vsb3JzIGZyb20gQ292ZW50cnkgYW5kIHN1cnJvdW5kaW5nIHNjaG9vbCBkaXN0cmlj
dHMsIEdyZWVubGVhZiBGYW1pbHkgQ291bnNlbGluZywgTm9ydGhlYXN0IEZhbWlseSBDYXJlIENv
dW5zZWxpbmcgQ2VudGVyIGFuZCBhIHZhcmlldHkgb2YgbG9jYWwgY2h1cmNoZXMgdHJpZWQgdG8g
aGVscC48L3A+PHA+VGhlIGVpZ2h0aC1ncmFkZSBwcm9tb3Rpb24gY2VyZW1vbnkgc2NoZWR1bGVk
IFR1ZXNkYXkgd2FzIHBvc3Rwb25lZCB1bnRpbCBXZWRuZXNkYXkuPC9wPjxwPkJ1dCB0aGUgc2V2
ZW50aC1ncmFkZSBvdmVybmlnaHQgZmllbGQgdHJpcCBUdWVzZGF5IHRvIENvbHVtYnVzIGFuZCBD
aW5jaW5uYXRpIGNvbnRpbnVlZC4gSXQgd2FzIHVwIHRvIHBhcmVudHMsIHdobyBoYWQgYWxyZWFk
eSBwYWlkICQzMDAgZm9yIHRoZSB0cmlwLCB3aGV0aGVyIHRoZXkgd2FudGVkIHRoZWlyIGNoaWxk
cmVuIHRvIGdvLCBQcmluY2lwYWwgTm9ycmlzIHNhaWQsIGFuZCBtb3N0IGRpZC4gPC9wPjxwPk5v
cnJpcyByZW1lbWJlcmVkIEFtYmVyIGFzICYjODIyMDtmaWVyeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIy
MDtJZiBzaGUgZmVsdCBzaGUgd2FzIHJpZ2h0LCBzaGUgd2FzIG5vdCBnb2luZyB0byBiYWNrIGRv
d24sJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgbm90IHRoYXQgc2hlIHdvdWxk
biYjODIxNzt0IGxpc3RlbiB0byByZWFzb24sIHNoZSB3b3VsZC4gQnV0IHNoZSBoYWQgYSBmaXJt
IHNlbnNlIGFib3V0IGhlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRheWxvciB3YXMgdmVyeSBzaW1pbGFyLCBz
aGUgc2FpZCwgYW5kIGNvbmZpZGVudC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtTaGUgd2FzIGluY3JlZGlibHkg
aW50ZWxsaWdlbnQsIGJyaWdodCwgdmlicmFudCBhbmQgdmVyeSBhcnRpY3VsYXRlLCYjODIyMTsg
Tm9ycmlzIHNhaWQuIDwvcD48cD5BZnRlciBzY2hvb2wgbGV0IG91dCBUdWVzZGF5LCBzZXZlcmFs
IHN0dWRlbnRzIGhlYWRlZCB0byB0aGUgc2NlbmUgb2YgdGhlIGNyYXNoLCBub3cgbWFya2VkIGJ5
IGEgZ3Jvd2luZyBwaWxlIG9mIHN0dWZmZWQgYW5pbWFscywgY2FyZHMsIHBpbndoZWVscyBhbmQg
YSBiYXNrZXRiYWxsIGxlZnQgZm9yIEFtYmVyLjwvcD48cD5DaGxvZSBXZWxscywgYSBzb3Bob21v
cmUgYXQgQ292ZW50cnkgSGlnaCBTY2hvb2wsIGxhaWQgZG93biBhIHBpY3R1cmUgc2hlIHBhaW50
ZWQgdGhhdCBzYWlkICYjODIyMDtPbmNlIGEgQ29tZXQsIEFsd2F5cyBhIENvbWV0LiYjODIyMTsg
RG96ZW5zIG9mIGhpZ2ggc2Nob29sIHN0dWRlbnRzIHNpZ25lZCB0aGUgYmFjay4gPC9wPjxwPkFs
dGhvdWdoIENobG9lIGRpZG4mIzgyMTc7dCBrbm93IEFtYmVyIG9yIFRheWxvciwgc2hlIHNhaWQg
dGhlIGluY2lkZW50IHNob29rIGhlciBhbmQgb3RoZXJzIGF0IHRoZSBoaWdoIHNjaG9vbC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MganVzdCBob3JyaWJsZSwmIzgyMjE7IENobG9lIHNhaWQuPC9w
PjxwPkNsYXNzbWF0ZXMgd2hvIGRpZCBrbm93IHRoZSBnaXJscyBkZXNjcmliZWQgdGhlbSBhcyBm
dW5ueSBhbmQgbmljZSBhbmQgc2FpZCBib3RoIHdlcmUgYWN0aXZlIGluIHNwb3J0cyBhbmQgYWZ0
ZXItc2Nob29sIGFjdGl2aXRpZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRob3VnaHQgVGF5bG9yIHdhcyBh
IHByZXR0eSBjb29sIGdpcmwuIFNoZSBqdXN0IG1hZGUgZXZlcnlvbmUgc21pbGUgYW5kIGxhdWdo
LCYjODIyMTsgc2FpZCBCcml0dGFueSBIYW5lLCBhIGZlbGxvdyBlaWdodGgtZ3JhZGVyLiAmIzgy
MjA7QW1iZXIsIEkgdGhvdWdodCBzaGUgd2FzIGEgcmVhbGx5IGdvb2QgZnJpZW5kLiBUaGV5IHdl
cmUgcmVhbGx5LCByZWFsbHkgbmljZSBnaXJscy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNvbWUgYXQgdGhlIHNj
ZW5lIHNhaWQgdGhlIGdpcmxzIGFuZCB0aGUgYm95cyBoYWQgdmlzaXRlZCBhIENpcmNsZSBLIGF0
IHRoZSB0b3Agb2YgdGhlIGhpbGwgb24gU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgdG8gYnV5IFBvbGFyIFBv
cCBmb3VudGFpbiBkcmlua3MuIE5vIG9uZSBrbmV3IHdoZXJlIHRoZXkgd2VyZSBoZWFkZWQgd2hl
biB0aGUgY3Jhc2ggaGFwcGVuZWQuPC9wPjxwPkJyaXR0YW55IEhhbmUsIGFsc28gYW4gZWlnaHRo
LWdyYWRlciBhdCBDb3ZlbnRyeSBNaWRkbGUgU2Nob29sLCBsaXZlcyBvbmx5IGEgZmV3IGhvdXNl
cyBhd2F5IGZyb20gdGhlIGNyYXNoIHNjZW5lLiBBcyBzaGUgcGF1c2VkIFR1ZXNkYXkgYXQgcm9h
ZHNpZGUgbWVtb3JpYWwsIGhlciBtb3RoZXIgY2FtZSBvdXQgb2YgaGVyIGhvbWUuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtVcCBpbiB0aGUgZ3Jhc3MhJiM4MjIxOyBQYXR0eSBIYW5lIHllbGxlZCwgZmVhcmZ1bCBh
bm90aGVyIHBhc3NpbmcgY2FyIGNvdWxkIGhpdCBraWRzIGdhdGhlcmVkIGF0IHRoZSBjcmFzaCBz
aXRlLiA8L3A+PHA+T24gU3VuZGF5LCBQYXR0eSBoZWFyZCB0aGUgc2NyZWVjaCBvZiB0aGUgYWNj
aWRlbnQsIHJhbiBvdXQgYW5kIHNhdyB0aGUgY2hpbGRyZW4gc3ByYXdsZWQgb24gdGhlIHNpZGUg
b2YgdGhlIHJvYWQsIHRoZWlyIHNob2VzIHNjYXR0ZXJlZCBpbiB0aGUgc3RyZWV0LiBCcml0dGFu
eSBhcnJpdmVkIGEgZmV3IG1pbnV0ZXMgbGF0ZXIgYW5kIHNhdyB0aGUgd2hpdGUgY2FyIHRoYXQg
aGl0IHRoZW0uIEJyaXR0YW55IHNhaWQgdGhlIGNhciYjODIxNztzIHdpbmRzaGllbGQgd2FzIGNy
YWNrZWQgYW5kIGl0cyBmcm9udCBidW1wZXIgd2FzIGZhbGxpbmcgb2ZmLjwvcD48cD5BbWJlciBh
bmQgVGF5bG9yIGFyZW4mIzgyMTc7dCB0aGUgZmlyc3QgY2xhc3NtYXRlcyBDb3ZlbnRyeSYjODIx
NztzIGdyYWR1YXRpbmcgY2xhc3Mgb2YgMjAyMSBoYXMgbG9zdC4gPC9wPjxwPkV2ZXJ5IHR3byB5
ZWFycyBzaW5jZSAyMDEzLCB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBlaWdodGgtZ3JhZGUgY2xhc3MgaGFz
IGRlYWx0IHdpdGggYSBkZWF0aCBvZiBhIGZlbGxvdyBjbGFzc21hdGUsIHRoZSBIYW5lcyBzYWlk
LjwvcD48cD5JbiAyMDEzLCB3aGVuIHRoZSBzdHVkZW50cyB3ZXJlIGluIGZvdXJ0aCBncmFkZSwg
YSBzdHVkZW50IGRpZWQgZnJvbSBhbiBhc3RobWEgYXR0YWNrLiBUd28geWVhcnMgbGF0ZXIsIGFu
b3RoZXIgZGllZCBmcm9tIGEgYnJhaW4gdHVtb3IuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoaXMg
eWVhciBmb3IgdGhlIG1pZGRsZSBzY2hvb2wgd2FzIHRoZSByb3VnaGVzdCwmIzgyMjE7IEJyaXR0
YW55IEhhbmUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGxvc3Qgc28gbWFueSBsaXZlcyBpbiBtaWRkbGUgc2No
b29sLiBJdCYjODIxNztzIGp1c3QgdG91Z2guJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbWFuZGEgR2FycmV0dCBj
YW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MjUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFnYXJyZXR0
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5hZ2FycmV0dEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4u
IFRoZXJlc2EgQ290dG9tIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzIxNiBvciA8YSBocmVm
PSJtYWlsdG86dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbTwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.