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Classmates, school officials remember two friends struck and killed by vehicle in Coventry Township

By Amanda Garrett and Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 30, 2017 - 03:07 PM | Updated: May 31, 2017 - 03:27 PM
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Brittany Hane,14, signs a card along South Main Street and Leicester Drive at a make-shift memorial on Tuesday, in Coventry Township, where two Coventry Middle School students were struck and killed by a motorist Sunday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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