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Health

Cleveland Clinic Akron General closing urgent care unit within Bath Township ER on July 1; new UH ER/urgent care coming to Kent

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: June 30, 2017 - 05:28 PM
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Cleveland Clinic Akron General is closing its urgent care part of its ER at the Bath Health and Welness Center. They are encouraging patients to go to their Express Care clinics and use their telemedicine app to virtually see a physician using a smartphone.


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