All CATEGORIES
☰ Menu

Health

Cleveland Clinic Akron General closing urgent care unit within Bath Township ER on July 1; new UH ER/urgent care coming to Kent

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: June 30, 2017 - 05:28 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Clinic Akron General is closing its urgent care part of its ER at the Bath Health and Welness Center. They are encouraging patients to go to their Express Care clinics and use their telemedicine app to virtually see a physician using a smartphone.


MORE IN NEWS

smokefree01_web Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
UA and Kent State snuff out smoking on their campuses

University of Akron student Vincent Park puffed on a cigarette in the shade of a parking deck on campus last week.

trundle06cut_01
Let’s be careful out there: Akron Police Capt. Sylvia Trundle retires Friday at roll call with friends, theme from ‘Hill Street Blues’
Long lines greet Nevada’s legal recreational marijuana - 3:43 PM
Little Rock police: 25 people shot at nightclub - 3:30 PM
Ohio councilman defends suggesting medics should ignore ODs - 3:33 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next